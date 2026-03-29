El viento supera los 130 km/h en la provincia de Castellón, los 100 en la de Valencia y los 90 en la de Alicante

Archivo - Imagen de archivo de un día de viento. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viento que durante este domingo está soplando en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana ha superado los 130 kilómetros por hora (km/h) en la provincia de Castellón, los 100 km/h en la de Valencia y los 90 km/h en la de Alicante, según ha indicado Emergencias de la Generalitat Valenciana a través de su cuenta de X.

Así ha indicado que según informa la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en Castelló de la Plana se han registrado mediciones que han llegado a los 138 km/h; en la Pobla de Benifassà (Castellón) y en Benicàssim (Castellón), de 137 km/h; en Llucena (Castellón), de 134 km/h y en la Sierra Engarcerán, de 130 km/h.

En la provincia de Valencia, atendiendo a esas mismas mediciones, las rachas de viento han alcanzado en Llíria los 109 km/h; en Buñol, los 97 km/h; en Castielfabib, los 93 km/h; en Aras de los Olmos, los 93 km/h, y en La Yesa y Puçol, los 90 km/h.

En la provincia de Alicante se han registrado rachas máximas de viento en Xixona, con 97 km/h; en Relleu, con 85 km/h; en Crevillent, con 79 km/h, y en Altea, con 76 km/h.

El 112 Comunitat Valenciana ha precisado que el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es este domingo

extremo en toda la provincia de Castellón y en el interior de la de Valencia. Además, se mantiene alto en el litoral de Valencia y en el norte de Alicante, y bajo-medio en el sur de esta última provincia.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat mantiene la alerta por vientos nivel naranja en toda la provincia de Castellón y la alerta por fenómenos costeros nivel naranja en toda la costa de Castellón.

Asimismo, mantiene la alerta por vientos nivel amarillo en el interior y litoral norte de Valencia y en el interior y litoral norte de Alicante. A esto se suman la alerta por fenómenos costeros nivel amarillo en toda la costa de Alicante y Valencia.