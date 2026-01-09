El viento tumba de madrugada un árbol de gran porte de la Plaza Trinidad de El Campello sin causar daños

Imagen del árbol caído por el viento - AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO

ALICANTE, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El viento que sopla en los últimos días en El Campello (Alicante), de más de 35 kilómetros por hora, ha tumbado de raíz un árbol de gran porte de la Plaza Trinidad, sobre las 6.30 horas de este viernes, sin provocar daños personales ni materiales, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y un grupo de operarios del departamento municipal de Parques y Jardines que, tras vallar, la zona han esperado a que amaneciera para no causar molestias a los vecinos y comenzar con los trabajos de tala por partes del ejemplar de ficus para su posterior retirada.

La plaza lleva semanas cortada al tráfico al encontrarse en periodo de prueba para su posterior peatonalización. El árbol, sito en el lateral este del parque que ocupa la mayor parte de la plaza, ha caído sobre la calzada.

Esa franja, habitualmente llena de vehículos aparcados, estaba vacía precisamente por la prohibición del paso de vehículos decretada para el periodo de estudio de la peatonalización proyectada, según ha informado el consistorio.

Poco después de la caída, se han personado en la plaza los concejales de Parques, Jardines y Seguridad, Rafa Galvañ, y el de Infraestructura Pública y vecino del barrio, Cristian Palomares. Una vez comprobado que no había que lamentar daños de ningún tipo, los operarios han comenzado a cortar el árbol con motosierras, lo que llevará algunas horas de trabajo.

Con una grúa, también se ha decidido descargar de algunas ramas pesadas de otro ejemplar de ficus de gran porte que está justo al lado del que ha caído.