El viernes llega con avisos amarillos por calor y posibles tormentas fuertes con granizo en la Comunitat Valenciana

Avisos meteorológicos - AEMET

VALÈNCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana tendrá este viernes en vigor avisos amarillos por calor y por probables tormentas localmente fuertes en la mitad sur de Valencia por la tarde, con rachas muy fuertes de viento y posible granizo.

En concreto, a partir de las 13 horas la Aemet prevé un aviso amarillo por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 38 y 39 grados en el interior sur e interior norte de Valencia, el interior y el litoral sur de Alicante. Además, a las 14 horas se activará un aviso amarillo por tormentas en el litoral sur e interior sur de Valencia.

En esta línea, la previsión se la Agencia Estatal es de predominio de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el litoral y el prelitoral de Valencia y Castellón la primera mitad del día.

No obstante, por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución diurna en zonas del interior, con probables tormentas localmente fuertes en la mitad sur de Valencia que podrán dejar rachas muy fuertes de viento y granizo. Esto irá acompañado además de polvo en suspensión.

En cuanto a los termómetros, las temperaturas mínimas esperan un ligero ascenso en Alicante y experimentarán pocos cambios en el resto; las máximas irán en descenso, que será notable en el prelitoral de Valencia y en el litoral sur de Valencia y litoral sur de Alicante, pero seguirán en valores significativamente elevados en el interior de Valencia y Alicante.

Soplará viento flojo variable, con intervalos de nordeste flojo en el litoral por la mañana; por la tarde tenderá a suroeste flojo ocasionalmente moderado en el interior norte de Valencia y a este y sureste flojo en el resto.

Según el 112, el nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales es extremo en el interior de Valencia, alto en el interior de Castellón, sur de Valencia y en Alicante, y bajo-medio en el resto de la Comunitat Valenciana. Habrá posibles tormentas secas en Valencia y el norte de Alicante.