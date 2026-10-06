La Vila Joiosa, la UA y el Club Náutico se alían para "fortalecer" la gestión y protección del pecio Bou Ferrer

Firma del convenio - AYUNTAMIENTO DE LA VILA JOIOSA

ALICANTE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la Vila Joiosa, la Universidad de Alicante (UA) y el Club Náutico de la localidad han firmado un convenio marco de colaboración con el objetivo de "fortalecer la gestión integral, conservación, investigación y proyección internacional del pecio romano Bou Ferrer, uno de los yacimientos subacuáticos más relevantes del Mediterráneo occidental".

El alcalde, Marcos Zaragoza, ha firmado este acuerdo con la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro Faure; el presidente del Club Náutico de la Vila Joiosa, Jaime Llinares Lloret. A este acto acudió la concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Rosa Llorca; la edil de Cultura, Marisa Mingot; la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Catalina Anca Iliescu Gheorghiu; el director de la Seu Universitaria de Villajoyosa, José Antonio Moya; el director de Vilamuseu, Antonio Espinosa; los descubridores del pecio, Antoine Ferrer y José Bou; anteriores presidentes y miembros de la junta del Club Náutico.

Este convenio "establece un marco formal para consolidar una colaboración efectiva que se venía desarrollando desde hace años", indicó el alcalde.

Marcos Zaragoza explica que "el pecio Bou Ferrer, descubierto en 1999 y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) de la Comunitat Valenciana, constituye un modelo pionero de gestión subacuática a escala internacional que aúna investigación científica, conservación y uso turístico sostenible".

En reconocimiento a su extraordinaria proyección y conservación, el proyecto fue incluido en 2017 por la Unesco en su Registro Mundial de Mejores Prácticas del Patrimonio Cultural Subacuático, distintivo renovado recientemente hasta 2029.

A través de este convenio, de cuatro años de vigencia, las tres partes se comprometen a aportar sus respectivos medios e instalaciones dentro de sus competencias.

El Ayuntamiento de la Vila Joiosa pondrá a disposición sus infraestructuras de conservación e investigación a través del Servicio Municipal de Arqueología y Patrimonio Histórico y Vilamuseu. Por su parte, la Universidad de Alicante aportará sus instalaciones y medios técnicos de investigación científica y transferencia de conocimiento subacuático; y el Club Náutico de La Vila Joiosa facilitará el apoyo logístico integral mediante la cesión de embarcaciones, medios materiales e infraestructuras marítimas.

Las actuaciones derivadas de este convenio se coordinarán a través de una Comisión de Seguimiento anual y estarán alineadas con las estrategias municipales de turismo sostenible, accesibilidad e impulso a la economía azul.

El primer edil subraya que "este convenio solo hace que reforzar el trabajo que durante años se ha hecho junto a la UA y el Club Náutico para investigar y poner en valor una parte de nuestra histórica y que supone uno de los yacimientos subacuáticos más importantes que existen".

"Es un yacimiento único en el Mediterráneo que nació de la generosidad que tuvieron los descubridores en su día para ponerlo en las mejores manos", incide el alcalde, que añade que "tenemos que seguir uniendo esfuerzos entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento, la Universidad y el Club Náutico para un bien común, que es poner en el mapa nuestro patrimonio cultural y arqueológico y darlo a conocer en su faceta más amplia".

Para la rectora de la UA, es "un día importante" para la institución porque se refuerzan "unos lazos muy estrechos que tenemos con Villajoyosa, donde contamos con una Sede Universitaria".

Amparo Navarro apunta que "desde hace 25 años, cuando se produjo el descubrimiento del pecio, contamos con una línea de investigación muy importante, encabezada por el Instituto de Arqueología, y trabajada intensamente con el Ayuntamiento, con la Generalitat y con el Club Náutico para poner en valor esta joya que tenemos en las aguas mediterráneas, que es el pecio Bou Ferrer".

Finalmente, el presidente del Club Náutico, Jaime Llinares, extiende su agradecimiento a la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento por seguir contando con la entidad: "El Club Náutico está integrado en el pueblo y esta es la casa de todos. Queremos dar las gracias al museo, a los descubridores y a todas las instituciones por el trabajo conjunto".

Este convenio se une a todas las iniciativas y actividades alrededor de la arqueología subacuática que se están llevando a cabo en Villajoyosa. Entre ellas, la futura creación de una sede del Centro de Arqueología Subacuática de la Comunitat Valenciana en el municipio, impulsada por la Generalitat.