Vilamarxant destina 86.400 euros para paneles digitales LED en áreas turísticas tras la dana

Instalación LED - MANCOMUNITAT

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio valenciano de Vilamarxant va a poder desarrollar tres proyectos que mejoren las consecuencias provocadas por la dana del 29 de octubre de 2024, según ha informado la Mancomunidad Camp de Túria, que ha concretado que los trabajos ya han comenzado con un presupuesto de 86.400 euros.

Por su parte, Bétera, Casinos, Benaguasil, Riba-roja de Túria y Llíria también están coordinados por la Mancomunidad Camp de Túria para desarrollar diferentes proyectos en sus localidades.

La actuación en Vilamarxant consiste en la instalación de paneles digitales LED diseñados específicamente para difundir programas y protocolos de seguridad, planes de protección contra incendios, planes de emergencia e información turística con el objetivo de aumentar la competitividad del destino afectado por la dana y fortalecer la seguridad de las personas visitantes.

Gracias a esta nueva tecnología se podrán difundir medidas de prevención y actuación en emergencias, recomendaciones para evitar incendios y zonas de riesgo, instrucciones de evacuación y zonas seguras, así como mapas interactivos, rutas, eventos locales y puntos de interés.

Además, se va a integrar con energía sostenible mediante paneles solares para alimentar los paneles LED, "reduciendo el impacto ambiental y promoviendo la eficiencia energética", han apuntado las mismas fuentes.

La utilización de estos paneles va a permitir la difusión de menajes en tiempo real sobre riesgos climáticos, emergencias y medidas preventivas en coordinación con las autoridades locales y completándose con otras posibles actuaciones, como campañas de sensibilización sobre seguridad o protocolos de comunicación de emergencia.

También se utilizarán para colocar señalización complementaria, como paneles interpretativos para orientar a las personas visitantes hacia puntos de interés como el casco histórico, el río Túria y el área recreativa de Les Rodanes, incluyendo información sobre medidas de seguridad y protocolos de emergencia.

Por último, con las pantallas LED se mejora la estética del entorno mediante un diseño uniforme de los paneles y la homogeneización de elementos visuales, "contribuyendo a una identidad turística coherente", han destacado.