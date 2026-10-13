Villar confirma que firmará la providencia de inicio del nuevo expediente a Pérez-Hickman: "Es un compromiso"

Archivo - María Pérez-Hickman (c) durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre Les Naus en Les Corts Valencianes - JOSÉ CUÉLLAR / CORTS VALENCIANES - Archivo

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde y concejal de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Alicante, Manuel Villar (PP), ha asegurado este martes que firmará la providencia de inicio del nuevo expediente a la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, que es una de las 18 personas investigadas en la causa judicial sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus, construido sobre un suelo municipal que fue enajenado. "Es un compromiso", ha apostillado.

En estos términos se ha expresado Villar en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno, donde ha precisado que, tras esa providencia de inicio, quien instruya ese nuevo expediente tendrá que valorar si puede o no llevarse a cabo, teniendo en cuenta el procedimiento judicial que hay, y "si se puede iniciar o si es compatible o incompatible con el ya existente".

Sobre los expedientes ya abiertos hace tiempo y que se suspendieron ante el inicio de la investigación en el juzgado, y que además solicitaron desde la oposición en la comisión municipal de VPP, Villar ha resaltado que son "reservados", que seguirán siéndolo salvo que la autoridad judicial los solicite y que hay "bastantes" así.

En el pleno extraordinario del pasado jueves, el segundo monográfico sobre la polémica por estas VPP, el vicealcalde negó que Pérez-Hickman le dijera en febrero de 2022, cuando él era concejal de Contratación, que los hijos de ella estaban inscritos en la cooperativa del Residencial Les Naus. Dos hijos y un sobrino de la también exdirectora general en el consistorio fueron adjudicatarios de inmuebles allí.

Según ha trascendido, esta funcionaria manifestó en su declaración como investigada ante el juzgado que en 2022 le comunicó al ahora vicealcalde esa circunstancia, un extremo que él rechazó durante su comparecencia en el pleno: "Ni tengo constancia ni he tenido conocimiento alguno de que se me facilitase esa información".

Durante esa sesión plenaria, Vox solicitó incoar ese expediente a Pérez-Hickman "para conocer" por qué no se abstuvo en procedimientos relativos al Residencial Les Naus cuando "tuvo conocimiento" de que sus familiares eran socios de la cooperativa. Ante esa petición, el PP respondió que no tenía "problema" en poner en marcha la apertura.