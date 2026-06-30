'La Violinista', con participación valenciana, mejor largometraje de animación en el Festival de Annecy

Equipo de la ‘La Violinista’ - GVA

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La producción valenciana 'La violinista' (The violinist', 2026) ha obtenido el premio al mejor largometraje de animación en el Festival Internacional de Animación de Annecy (Francia).

Dirigida por Ervin Han y Raúl García, se trata de una coproducción entre España, Singapur e Italia en la que participan TV ON Producciones, Robot Playground y Altri Occhi. Este proyecto supone la primera colaboración cinematográfica de animación entre estos tres países.

Además del premio Cristal al mejor largometraje, 'La violinista' también ha sido distinguida con el Premio SACEM a la Mejor Música Original gracias a la banda sonora compuesta por Ricky Ho y la valenciana Isabel Latorre.

La película cuenta con las ayudas a la producción del Institut Valencià de Cultura (IVC) y participó en la pasada edición de Promercat-Valencia Film Market dentro del apartado de Promercat Distribución.

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez, ha señalado que el premio a La Violinista' "tiene mucho valor, puesto que es la primera vez en la historia que una película española gana en la sección oficial de largometrajes en uno de los festivales más importantes del mundo en el ámbito de la animación".

"Nos complace que una producción que ha contado con las ayudas a la producción del Institut Valencià de Cultura haya iniciado su andadura por festivales con uno de los premios de mayor prestigio internacional", ha afirmado.

"Desde el Institut Valencià de Cultura queremos felicitar igualmente a la compositora valenciana Isabel Latorre, que ha ganado el premio a la mejor banda sonora del festival, junto con el singapurés Ricky Ho", ha añadido Gosálbez.

Con una combinación de animación 2D y 3D, 'La violinista' adapta el cortometraje 'The Violin' y sigue a un joven reportero español que descubre las enredadas vidas de dos amantes, investigando la procedencia de un viejo violín.

Sus nombres eran Kai y Fei, dos jóvenes violinistas cuyos sueños se ven truncados por la invasión japonesa de Malasia en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. Kai se une a la Resistencia, prometiendo a Fei que volverá, pero desaparece. Fei, a partir de entonces, pasa los siguientes veinte años en su búsqueda por todo el sudeste asiático.

Este galardón supone un nuevo reconocimiento a la carrera del veterano animador madrileño Raúl García, considerado uno de los directores, productores y animadores más influyentes y respetados en la historia de la animación española e internacional. García fue el primer animador español en trabajar en los prestigiosos Walt Disney Animation Studios a principios de los años noventa.