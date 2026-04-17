Visió sense Fronteres realiza 235 cirugías de cataratas en una nueva campaña en Kenia

Equipo de la ONG Visió sense Fronteres en Kenia - AYUNTAMIENTO DE CALP

ALICANTE, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ONG Visió sense Fronteres acaba de regresar de Kenia, donde ha llevado a cabo una nueva campaña de prevención de la ceguera. En esta ocasión, ha realizado un total de 235 cirugías de cataratas en Iten, localidad situada al oeste del país.

El equipo médico desplazado hasta allí lo han conformado dos oftalmólogos, dos enfermeras, dos optometristas y un ayudante de quirófano, según ha indicado el Ayuntamiento de Calp (Alicante), municipio en el que está la sede de esta entidad, en un comunicado.

Entre las personas intervenidas, se encontraba una joven de 17 años con cataratas en ambos ojos sobrevenida de forma rápida debido a una diabetes descompensada que le había llevado a perder gran parte de la visión, así como un joven de 19 con cataratas en un ojo con estrabismo.

El consistorio ha apuntado que Visió sense Fronteres suele llevar a cabo una o dos campañas anuales en este país africano en el que existen muy pocos oftalmólogos, además de falta de material adecuado para realizar las intervenciones, lo que conlleva a que la cobertura por esta afección sea muy baja.

De hecho, se estima que el ratio de operaciones en este país se sitúa entorno a las 500 intervenciones por cada millón de habitantes al año frente a las 11.000 que se registran en países como España. En este sentido, recuerda que las cataratas suponen la primera causa de ceguera reversible en el mundo.

Como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento de Calp ha asegurado que colabora con la ONG Visió sense Fronteres en sus acciones solidarias.