Archivo - Vithas Alicante incorpora los primeros fármacos autorizados en Europa para tratar la causa biológica del alzhéimer - VITHAS - Archivo

ALICANTE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Neurología de los hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar, Neuroklinik, ha incorporado a su cartera Lecanemab y Donanemab, los dos primeros tratamientos autorizados por la Comisión Europea capaces de ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer en sus fases iniciales.

Ambos fármacos son anticuerpos monoclonales que se administran por vía intravenosa en el hospital de día y que actúan eliminando del cerebro las placas de proteína beta-amiloide, una de las alteraciones características de la enfermedad. En los ensayos clínicos lograron reducir el ritmo de deterioro entre un 27 y un 35 por ciento frente a placebo, según ha señalado Vithas en un comunicado.

"No curan el alzhéimer ni recuperan la memoria perdida, pero por primera vez permiten intervenir sobre el mecanismo de la enfermedad y no solo sobre sus síntomas", explica el doctor Francisco Mira, director de la Unidad.

En este sentido, ha añadido: "Estamos ante un cambio de etapa en el tratamiento del alzhéimer, y queríamos que los pacientes de Alicante y sus familias no tuvieran que desplazarse cientos de kilómetros para acceder a él".

Mira ha señalado que "hay que ser rigurosos", ya que "son tratamientos para fases tempranas, exigen un diagnóstico biológico preciso y un seguimiento muy estrecho, y no todos los pacientes son candidatos". "Nuestro compromiso es indicarlos solo a quien realmente pueda beneficiarse", ha apostillado.

Por ese motivo, Neuroklinik ha diseñado un circuito completo dentro del propio hospital. Los candidatos son personas con deterioro cognitivo leve o demencia leve en las que se confirma la presencia de amiloide cerebral mediante PET o análisis de líquido cefalorraquídeo, y a las que se realiza además un estudio genético del gen APOE, que determina quién puede recibir el tratamiento con seguridad.

El doctor Mira insiste en que "el mensaje más importante para la población es que el tiempo cuenta". "Estos tratamientos solo funcionan en las primeras fases, cuando la persona todavía mantiene su autonomía. Ante fallos de memoria persistentes, desorientación o dificultades nuevas en el día a día, lo que hay que hacer es consultar cuanto antes, porque un diagnóstico precoz es hoy, más que nunca, una oportunidad terapéutica", agrega.

OTROS TRATAMIENTOS

La Unidad de Neurología de los hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar también cuenta con otros tratamientos como la estimulación cerebral no invasiva, un área en la que el equipo acumula una larga trayectoria clínica y que incluye la estimulación magnética transcraneal, la estimulación eléctrica transcraneal por corriente directa, aplicadas con protocolos específicos para el deterioro cognitivo, así como el 'neurofeedback', una técnica que entrena al paciente para modular su propia actividad cerebral.

La estimulación transcraneal por corriente directa ofrece beneficios más modestos, que se potencian cuando se combina con programas de estimulación cognitiva, y ambas técnicas se emplean como complemento del tratamiento farmacológico, nunca como sustituto, ha apuntado Vithas.

El centro cuenta, además, con una unidad propia de neuropsicología y estimulación cognitiva, donde se realizan las evaluaciones diagnósticas y los programas de rehabilitación y entrenamiento cognitivo que ayudan a preservar la autonomía del paciente.