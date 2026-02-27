Vithas Alzira activa un Programa Integral de Pérdida de Peso antes de iniciar tratamiento farmacológico

El doctor Juan Carlos Montalvá, coordinador del Centro Médico Vithas Alzira - VITHAS

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Médico Vithas Alzira (Valencia) ha puesto en marcha un Programa Integral de Pérdida de Peso, una iniciativa orientada a ofrecer un acompañamiento médico "completo, seguro y personalizado" a pacientes que hayan decidido iniciar tratamiento farmacológico para el control del peso.

En un comunicado que coincide con el Día Mundial de la Obesidad, que se conmemora cada 4 de marzo, el grupo médico recuerda que la obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial que requiere un abordaje estructurado y multidisciplinar.

En este contexto, Vithas Alzira apuesta "por un modelo de atención 360º que combina supervisión médica especializada, control analítico exhaustivo, asesoramiento nutricional y apoyo psicológico durante un periodo de seis meses".

El programa comienza con un estudio inicial completo cuyo objetivo es evaluar el estado metabólico del paciente y descartar posibles alteraciones que puedan influir en el tratamiento. La valoración incluye una analítica completa para evaluar el estado metabólico, hormonal y orgánico del paciente, así como una ecografía abdominal que permite obtener una visión global antes de iniciar el tratamiento.

El doctor Juan Carlos Montalvá, coordinador del Centro Médico Vithas Alzira, especializado en el abordaje de la obesidad, explica que "la obesidad no debe entenderse únicamente como un problema estético, sino como una enfermedad crónica compleja que afecta al metabolismo, al sistema cardiovascular y al bienestar psicológico del paciente".

En relación con el tratamiento farmacológico, el especialista señala que "estos fármacos han supuesto un avance importante en el manejo de la obesidad, pero deben utilizarse siempre bajo supervisión médica y dentro de un plan estructurado". "No se trata solo de perder peso, sino de hacerlo de forma segura y sostenible", recalca.

Asimismo, subraya la importancia de la evaluación previa: "Antes de iniciar cualquier tratamiento es fundamental conocer el estado metabólico del paciente. La analítica completa y la ecografía abdominal nos permiten detectar posibles alteraciones y personalizar el abordaje terapéutico".

SEGUIMIENTO MULTIDISCIPLINAR DURANTE SEIS MESES

Tras la fase inicial, el programa contempla un pack de seguimiento integral de seis meses diseñado para acompañar al paciente durante todo el proceso. El plan incluye una consulta mensual con el servicio de nutrición -seis sesiones en total- centradas en la reeducación alimentaria y la adquisición de hábitos saludables sostenibles en el tiempo.

Además, se realiza un seguimiento metabólico semanal para monitorizar la evolución clínica y ajustar el tratamiento cuando sea necesario. El programa incorpora también tres consultas de psicología -al inicio, a los tres meses y al finalizar el proceso- fundamentales para abordar la relación emocional con la alimentación y reforzar la adherencia terapéutica.

"El cambio de hábitos y la gestión emocional son claves para mantener los resultados a largo plazo. La experiencia nos demuestra que los mejores resultados se obtienen cuando combinamos tratamiento médico, educación nutricional y apoyo psicológico", añade el doctor Montalvá. Como beneficio adicional, al finalizar el tratamiento los pacientes disponen de una consulta gratuita con el servicio de Cirugía Plástica.

Desde el Centro Médico Vithas Alzira subrayan que el objetivo del programa no es únicamente la pérdida de peso, sino la mejora global de la salud metabólica del paciente y la consolidación de cambios de hábitos duraderos.

Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, el doctor Montalvá insiste en la necesidad de cambiar la percepción social de esta patología: "Debemos desestigmatizar la obesidad y abordarla desde la evidencia científica y el acompañamiento profesional. Pedir ayuda médica es el primer paso hacia una mejora real de la salud".