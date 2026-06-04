Vithas Castellón impulsa una nueva jornada solidaria de donación de sangre y plasma el próximo 10 de junio

Archivo - Vithas Castellón impulsa una nueva jornada solidaria de donación de sangre y plasma - DARIA KULKOVA - Archivo

CASTELLÓ 4 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El Hospital Vithas Castellón celebrará el próximo miércoles 10 de junio una nueva Jornada de Donación de Sangre y Plasma bajo el lema 'Únete a la fábrica de la vida. Dona sangre, dona plasma', una iniciativa solidaria que tiene como objetivo reforzar las reservas de sangre y plasma y concienciar sobre la importancia de la donación periódica.

La jornada tendrá lugar en el Aula de Formación, ubicada en la primera planta del hospital, en horario de mañana de 9.30 a 13.30 horas y de tarde de 16.30 a 20.30 horas.

Desde Vithas Castellón se ha destacado la importancia de este tipo de campañas para garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos esenciales en hospitales y centros sanitarios.

El director médico de Vithas Castellón, Jesús Merino, ha señalado que con esta jornada se pretende seguir fomentando el espíritu solidario y recordar que un gesto de apenas unos minutos puede salvar muchas vidas. "Invitamos a toda la ciudadanía de Castellón a sumarse a esta iniciativa solidaria", ha dicho.

La sangre y el plasma son fundamentales para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, urgencias médicas y numerosas terapias hospitalarias. Desde la organización sanitaria han recordado que las necesidades de donación son constantes durante todo el año.

La doctora Patricia Martínez, hematóloga del Hospital Vithas Castellón, ha explicado que cada donación puede ayudar a salvar varias vidas y resulta imprescindible para muchos pacientes que necesitan transfusiones de manera urgente o tratamientos continuados. "La sangre no se puede fabricar y por eso la solidaridad de los donantes es fundamental para el sistema sanitario", ha señalado.

Asimismo, ha añadido que donar sangre o plasma es un procedimiento seguro, rápido y muy necesario. "Con una pequeña acción podemos contribuir de forma directa a la recuperación y bienestar de muchos pacientes", ha añadido.

REQUISITOS

Para donar es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y no acudir en ayunas. Además, las personas de hasta 40 años podrán inscribirse en el REDMO, el registro de donantes de médula ósea. El Hospital Vithas Castellón hace un llamamiento a empleados, pacientes, familiares y ciudadanía en general para participar en esta jornada solidaria.

"Donar es un acto muy sencillo y saber que puedes ayudar a otras personas genera una enorme satisfacción. Animamos a quienes nunca lo han hecho a dar el paso", ha afirmado Merino.

Con esta iniciativa, Vithas Castellón reafirma su compromiso con la promoción de hábitos saludables, la responsabilidad social y la colaboración activa con el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana en acciones de sensibilización y salud pública.