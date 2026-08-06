Vithas Valencia Turia habilita una consulta gratuita para personas con síntomas oculares tras el eclipse solar

Imagen de recurso del eclipse solar - REMITIDA VITHAS

VALÈNCIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Valencia Turia habilitará el próximo 13 de agosto una consulta abierta y gratuita dirigida a todas aquellas personas que experimenten síntomas visuales después de observar el eclipse solar del día 12.

El objetivo, explica el grupo sanitario en un comunicado, es "ofrecer una valoración médica rápida y especializada que permita detectar posibles lesiones oculares derivadas de una exposición inadecuada al sol".

La consulta estará operativa entre las 16.00 y las 19.00 horas del jueves y para acceder a ella, bastará con solicitar cita a través de la web de Vithas con el Servicio de Oftalmología del Hospital Vithas Valencia Turia o acudir al Servicio de Urgencias del centro hospitalario.

El Servicio de Oftalmología, integrado en el Instituto Oftalmológico Vithas (INOV), recuerda que observar el eclipse sin la protección adecuada puede provocar daños graves y permanentes en la retina.

Tal y como explica el jefe de servicio, el doctor Javier Montero, "la luminosidad ambiental disminuye durante un eclipse, pero la intensidad de la radiación solar sigue siendo la misma", lo que genera una falsa sensación de seguridad y puede llevar a mirar directamente al sol sin protección.

Entre las lesiones más frecuentes se encuentra la retinopatía solar, una afección que no produce dolor y cuyos síntomas pueden aparecer horas o incluso días después. "La visión borrosa, la aparición de manchas oscuras, la distorsión de líneas, la mayor sensibilidad a la luz, los cambios en la percepción del color o las molestias persistentes" son algunos de los signos que pueden alertar de esta lesión.

GAFAS HOMOLOGADAS

El doctor Montero insiste en que no existe ninguna forma segura de mirar al sol sin protección durante las fases parciales del eclipse. La única medida válida son las gafas homologadas con certificación ISO 12312-2, que garantizan el filtrado adecuado de la radiación solar dañina.

"Las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados, CD, negativos fotográficos o filtros caseros no protegen la vista y pueden multiplicar el riesgo de lesión".

El hospital recuerda también que, en caso de utilizar instrumentos ópticos como cámaras, prismáticos o telescopios, deben emplearse filtros solares específicos para instrumentos, colocados siempre delante del objetivo y nunca en el ocular, ya que un filtro mal posicionado puede concentrar la radiación y causar daños severos. Las gafas de eclipse homologadas con ISO-12312-2 no sustituyen a estos filtros y no deben usarse a través de cámaras, prismáticos ni telescopios.

El único momento en el que es seguro observar el eclipse a simple vista es la fase de totalidad, cuando la luna cubre por completo el disco solar, y únicamente para quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad, que en España cruzará el norte y el este peninsular y las Islas Baleares.

Este instante dura muy poco y, en cuanto reaparece la mínima fracción de sol, es imprescindible volver a colocarse las gafas homologadas. Fuera de la franja de totalidad, donde el eclipse será parcial, no existe ningún momento seguro para mirar al sol sin protección.

ESPECIAL ATENCIÓN A LOS MENORES

El Servicio de Oftalmología del Hospital Vithas Valencia Turia recomienda prestar especial atención a los menores, que deben observar el eclipse siempre bajo la supervisión de un adulto para garantizar que mantienen la protección en todo momento.

Con la puesta en marcha de esta consulta extraordinaria, el Hospital Vithas Valencia Turia refuerza su compromiso con la salud ocular y con la prevención, ofreciendo una vía de atención inmediata para quienes puedan haber sufrido una exposición inadecuada durante el eclipse.