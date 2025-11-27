Vithas Valencia Turia incorpora una tecnología para detectar "enfermedades cardiacas invisibles en solo 10 minutos"

El jefe de Cardiología del Hospital Vithas Valencia Turia, Dr. Alfonso Valle. - VITHAS

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Valencia Turia ha incorporado la tecnología MyoStrain, un avance "revolucionario" en el diagnóstico precoz de las enfermedades cardiacas. Esta herramienta permite detectar disfunciones miocárdicas invisibles a través de pruebas convencionales, incluso antes de que el paciente presente síntomas o daños irreversibles.

Vithas Valencia Turia es "el primer centro hospitalario en la Comunitat Valenciana en disponer de esta tecnología, situándose, así, en la vanguardia del diagnóstico en cardiología", destaca el grupo sanitario en un comunicado.

La tecnología MyoStrain, explican, emplea resonancia magnética ultrarrápida para analizar 48 segmentos ventriculares, sin necesidad de contraste ni de que el paciente contenga la respiración. La prueba, que apenas dura 10 minutos, es sencilla, indolora y no invasiva. Cabe destacar que MyoStrain está transformando el diagnóstico por imagen en cardiología al ofrecer una mayor precisión, rapidez y calidad en los resultados.

Gracias a esta tecnología, los profesionales médicos pueden adoptar medidas preventivas y personalizadas que eviten la progresión de las disfunciones cardiacas hacia patologías graves.

Según señala el doctor Alfonso Valle, jefe de Cardiología del Hospital Vithas Valencia Turia, "esta tecnología nos permite ver lo que antes era invisible". "Podemos detectar la disfunción cardiaca, su localización y alcance, antes de que el paciente presente síntomas o daños irreversibles, y actuar en consecuencia para preservar la salud cardiaca de nuestros pacientes", añade el especialista.

El sistema MyoStrain resulta especialmente útil en el diagnóstico de enfermedades cardiacas progresivas como la insuficiencia cardiaca, que suelen ser asintomáticas y difíciles de detectar con otras técnicas. También beneficia a pacientes con factores de riesgo como diabetes, hipertensión u obesidad, así como a personas con secuelas postcovid-19, cardiopatías hereditarias o pacientes oncológicos bajo tratamiento con quimioterapia.

Con esta incorporación, el Hospital Vithas Valencia Turia "refuerza su compromiso con la innovación médica y la excelencia asistencial, ofreciendo a sus pacientes acceso a una tecnología puntera que mejora significativamente la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares", subrayan.