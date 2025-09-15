Viva Suecia subirá al escenario del Roig Arena el 28 de febrero

Archivo - El grupo musical Viva Suecia, durante un concierto. ARCHIVO. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda murciana Viva Suecia debutará el 28 de febrero en el Roig Arena de València. El grupo inicia una nueva etapa con su nuevo álbum 'Hecho en tiempos de paz', que se publicará el próximo 10 de octubre.

El anuncio marca un nuevo capítulo en la trayectoria del grupo. Tras años de crecimiento constante, festivales multitudinarios y giras sold out, Viva Suecia se embarca en la gira más grande de su historia.

'Hecho en tiempos de paz' es el nombre escogido para este tour, coincidiendo también con el título del álbum. Este último es un canto al cambio, a la búsqueda de la paz y a la intensidad emocional llevada al límite. Sencillos como 'Dolor y gloria', 'Deja encendida una luz', 'Sangre' y 'Querer' dan muestra de cómo será el nuevo disco de la banda.

Las entradas para el concierto de Viva Suecia en Roig Arena salen a la venta el miércoles, 17 de septiembre, a las 12h, en www.roigarena.es.

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de València, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.