Vivienda, educación y sanidad, la hoja de ruta de Morant y el PSPV en la carrera para recuperar la Generalitat en 2027

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (c), y el ministro de Hacienda, Arcadi España (3d), durante la clausura de la conferencia Política del PSPV-PSOE, a 20 de septiembre de 2026, en Alicante, - Roberto Plaza - Europa Press

ALICANTE, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha presentado este domingo las conclusiones de la Conferencia Política, celebrada durante el fin de semana en Alicante, bajo el lema 'Recuperar lo que importa', que incluyen una serie de compromisos como la realización de un acto propio por parte de la Generalitat a modo de "homenaje, reparación y justicia" a la víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, el impulso de una alianza municipalista y los compromisos de destinar uno de cada cuatro euros de sanidad a la Atención Primaria y de blindar la vivienda protegida.

Con este cónclave, desarrollado durante este sábado y domingo en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, la formación ha pretendido "abrir un diálogo con la sociedad civil para avanzar en su propuesta para el futuro" de la Comunitat Valenciana.

Las prioridades que salen tras esta Conferencia las ha remarcado en la clausura la secretaria general del PSPV y candidata socialista a la Presidencia de la Generalitat, Diana Morant, que ha prometido, en caso de ganar las elecciones, liderar un ejecutivo "que gobierne para y por el pueblo" y centrado en "lo que le quita el sueño a las familias cuando apagan la luz: vivienda, educación y sanidad".

Previamente a la intervención de Morant, los coordinadores de las cinco áreas que aglutinaban una veintena de mesas de debate, en las que los socialistas han recibido "las aportaciones de la sociedad civil", han presentado a primera hora de este domingo las conclusiones como "la hoja de ruta para hacer a Diana Morant presidenta de la Generalitat Valenciana en las elecciones de 2027".

EMERGENCIAS Y DANA

Respecto al área de Emergencias, Ramón Abad ha anunciado el compromiso del PSPV para, en caso de gobernar, impulsar desde la Generalitat un acto de homenaje a las víctimas de la dana para que "nunca más las instituciones valencianas les pierdan el respeto".

Al margen de ello, ha fijado como compromisos que el Consell "actúe" en caso de emergencia, que los 542 municipios de la Comunitat tengan sus planes actualizados y probados mediante simulacros, que ninguna decisión urbanística "ignore" el riesgo y no autorizar construcciones en zonas inundables.

En materia de agua, ha apostado por abordar este debate "desde la seriedad y no desde la confrontación". "Frente a las guerras del agua del PP, el agua para siempre del PSOE", ha resumido.

EDUCACIÓN Y HACIENDA

En cuanto a Educación y Hacienda, Miguel Soler ha reivindicado esta primera como "la herramienta más importante para garantizar la igualdad de oportunidades" y ha señalado que el reto más importante pasa en este sentido por "cuidar a los que enseñan" para que puedan hacer su trabajo "en condiciones". Como medidas concretas a impulsar, ha enumerado la ampliación de plantillas, la mejora de las retribuciones, el reducción de la burocracia y un mayor apoyo al profesorado y que tenga más participación en la toma de decisiones.

Además, ha garantizado que los socialistas recuperarán el Plan Edificant e impulsarán un plan de climatización de los centros educativos frente a la política de "comprar ventiladores" del actual Consell. Sin embargo, ha advertido de que todo ello no será posible sin una financiación autonómica "justa" y ha defendido que este debate no es "una discusión técnica ni un conflicto entre gobiernos". Al respecto, ha acusado al PP de "llorar" ante el Gobierno de España y ha clamado: "Que se vayan ya y lo arreglaremos nosotros".

MUNICIPALISMO

En clave de municipalismo, Carlos Fernández Bielsa ha llamado a construir "entre todos" una alianza municipalista para "avanzar juntos" con una Generalitat presidida por Morant, al tiempo que ha cargado contra la Diputació de València y su presidente, Vicent Mompó, al que ha reprochado sus "ataques machistas" contra la dirigente socialista.

Bielsa ha denunciado la "deriva caciquil y arbitraria" de Mompó, al que ha llamado "sectario", y le ha advertido: "Vamos a devolverlo a Gavarda, para que vaya al colegio a aprender educación". Para ello, ha instado a los socialistas a "pelear para ganarle la batalla" en la corporación provincial y ha reivindicado un gobierno "decente" que impulse políticas municipalistas "para la gente".

"Ganan quienes no se rinden y no nos vamos a rendir, no vamos a permitir que nadie nos robe la ilusión, las ganas y la moral de combate", ha enfatizado el líder provincial y alcalde de Mislata, que ha reivindicado: "Frente a la frustración, oportunidades y derechos; frente al odio, convivencia y respeto; frente al ruido, soluciones y propuestas, las que no tiene el PP; frente a la resignación, esperanza". "No hay plan B para la victoria", ha avisado.

SANIDAD

Respecto a Sanidad, Carmen Martínez ha apostado por un sistema público "fuerte y universal", ha denunciado la "privatización" que lleva a cabo el PP, al que ha acusado de "deteriorar" la sanidad para que "quienes creen en ella acaben pagando un seguro privado". "La derecha abandona lo público y lo presenta como deterioro para prestar lo privado como solución", ha asegurado. Dicho esto, ha marcado como objetivo acabar con las listas de espera "interminables".

Además, ha remarcado que la "colaboración externa" se llevará a cabo "cuando sea necesaria pero nunca podrá sustituir a la sanidad pública", ha reivindicado una "total transparencia" en este ámbito y ha anunciado el compromiso de destinar "progresivamente" uno de cada cuatro euros del presupuesto de Sanidad a la Atención Primaria. También ha reclamado mayor peso de la salud mental y que la tarjeta sanitaria "pese más que la de crédito".

VIVIENDA

En el área de Vivienda, Mª José Salvador ha defendido que esta es "un derecho, no un bien de mercado ni un negocio" y que el modelo de los socialistas "no es vender ni permitir que el suelo público sea para los constructores" y tampoco "incrementar los precios de la vivienda protegida hasta hacerla más cara que la de renta libre", como ha hecho el PP, según ha denunciado. "Nuestro modelo no es adjudicarlas a los amigos del PP, a los jetas que dicen --el 'president' de la Generalitat Juanfran Pérez-- Llorca y --el alcalde de Alicante Luis-- Barcala, no es la especulación", ha expuesto.

Frente a ello, ha apostado por la rehabilitación y la regeneración urbana, por aplicar el derecho de tanteo y retracto y por construir viviendas de alquiler "manteniendo la titularidad del suelo público", siguiendo el modelo de Viena. "Vivienda protegida para siempre", ha defendido Salvador, que también ha considerado necesario imponer más controles en las adjudicaciones de VPP, intervenir el mercado y limitar los precios en zonas tensionadas.

En este sentido, ha acusado a la Generalitat de "boicotear" la política de vivienda del Gobierno de España y ha sostenido que el caso de Les Naus en Playa de San Juan "no es un accidente, es el paradigma del modelo de vivienda del PP". "Que no nos quieran engañar ni Barcala ni Llorca", ha advertido.

PROSPERIDAD

Por último, en materia de Prosperidad, Rocío Briones ha argumentado que para que la economía crezca son necesarias empresas "fuertes, modernas y competitivas" y ha abogado por aprovechar las "enormes oportunidades" de la digitalización. "Una sociedad es próspera cuando el crecimiento económico termina llegando a la vida cotidiana", ha reflexionado. En esta línea, ha defendido que la Comunitat Valenciana necesita empresas que innoven y exporten y ofrezcan "estabilidad y buenos salarios" a los trabajadores, al tiempo que ha calificado el diálogo social como "fundamental".

También ha denunciado el "ataque" que reciben los sindicatos por parte de "la derecha y la ultraderecha" y ha sostenido que el mismo es "directamente proporcional a la necesidad de su figura" en el marco de la defensa de la clase trabajadora.