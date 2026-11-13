La vivienda y las infraestructuras centran el debate de los candidatos por Alicante al Congreso

Candidatos por Alicante antes del debate - RADIO ALICANTE CADENA SER

ALICANTE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vivienda y las infraestructuras han centrado el primer debate electoral de los candidatos por Alicante al Congreso de los Diputados. Los cabezas de lista por la provincia del PSPV y Compromís-Front Valencià para han criticado el caso de las viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus de Playa de San Juan, construido sobre un suelo municipal que fue enajenado, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza. Por contra, los de PP y Vox han cargado contra la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la crisis habitacional.

Así lo han expuesto este viernes en el debate organizado por la Cadena Ser y El País, en el que han participado los cabezas de lista por Alicante al Congreso, Toni Francés (PSPV-PSOE), Macarena Montesinos (PP), David García (Vox) y María Teresa Pérez (Compromís-Front Valencià).

En concreto, Francés ha apuntado que se ha tratado de una legislatura "compleja" y "difícil", con "una polarización política como nunca se había vivido", y ha planteado el "reto" de "recuperar el diálogo, el acuerdo y la sensatez en el Congreso de los Diputados". Además, ha criticado que algunas adjudicaciones de viviendas del Residencial Les Naus hayan sido "para los que tenían el carnet del Partido Popular y para sus amigos".

En la misma línea, Pérez ha cuestionado si es "sostenible" que "los cargos y familiares del Partido Popular se queden con la vivienda de protección oficial, como en el caso de Les Naus", si bien ha acusado a los socialistas de haber gobernado "la legislatura de los desahucios".

Asimismo, la candidata de Compromís-Front Valencià ha señalado que hay que "prohibir la compra a los fondos buitre" y "a no residentes", además de "regular los alquileres y ampliar el parque público de viviendas sociales".

Por contra, la candidata 'popular' ha culpado a Sánchez de haber convertido la vivienda en "el primer problema en España" y a su gestión por haber encarecido el precio del alquiler en un "50 por ciento". También ha criticado al gobierno del Botànic por haber construido "cero" inmuebles en ocho años, mientras que el Consell actual lleva "más de 6.800".

Así, ha resaltado el "compromiso" del PP de construir "un millón de viviendas", además de una ley del suelo donde se den "garantías jurídicas" para el propietario que quiera comprar, el inquilino que quiera alquilar y la persona que busque adquirir un inmueble.

Por su parte, García ha subrayado que esta ha sido la legislatura "de la corrupción", "de la muerte", "de la mentira" y "del abandono", al tiempo que ha pedido que a las "familias españolas" que van a acceder a la primera vivienda, se les quite el IVA.

INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURAS

En materia de infraestructuras, Francés ha afirmado que Alicante necesita "mejores infraestructuras", si bien ha incidido en que en la actual legislatura se invierte "un 80% más que cuando gobernaba el Partido Popular". En este punto, ha acusado al gobierno de Mariano Rajoy de haber "paralizado y bloqueado", en su momento, el Corredor Mediterráneo.

Asimismo, Pérez ha planteado "una inversión de 1.500 millones en los cercanías y 58 trenes nuevos", aparte de "electrificar las vías", conectar Elche con el aeropuerto con la variante de Torrellano que "nunca llega" y un Corredor Mediterráneo para moverse por la comunidad "sin necesidad de salir de ella".

Montesinos, por su parte, ha apuntado que en la variante de Torrellano, entre 2023 y 2027 solo se sometió a información pública el estudio informativo. Además, se ha comprometido a hacer "un análisis real y eficiente de cómo está ahora mismo la situación del Corredor Mediterráneo". La candidata del PP también ha criticado la inversión en carreteras, en el aeropuerto y en relación con el trasvase Tajo-Segura.

De igual forma, García ha apuntado que sigue "sin solucionarse" la cuestión del agua y se ha mostrado "a favor" de la segunda pista del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

PENSIONES Y SEGURIDAD

Respecto a las pensiones, Francés ha indicado que han aumentado en "un 40%" y ha acusado a PP y Vox de comenzar su precampaña electoral diciendo que había que reformar el sistema.

Igualmente, Pérez ha cargado contra el portavoz nacional de Vox de Economía, Energía y Desregulación, José María Figaredo, por declaraciones en las que, de acuerdo con la candidata, defendía "una medida drástica hacia un modelo mixto" y "privatizado". También ha criticado a los socialistas por votar en contra de "que los trabajadores con más de 40 años cotizados puedan jubilarse sin penalización".

Frente a estas acusaciones, Montesinos ha afirmado que "rigurosamente falso" que el PP se haya opuesto a la subida de las pensiones y ha argumentado que ese aumento iba incluido en un decreto donde se incluía "la ocupación". Además, ha destacado el "compromiso firme" de Feijóo: "Se revalorizan de acuerdo con el IPC".

Por su parte, García ha garantizado que "las pensiones se van a pagar sea como sea". "Vamos a sacarle la careta al señor Sánchez de esa gran mentira", ha manifestado.

En relación con la seguridad y la economía del país, Francés ha acusado a PP y Vox de "meter inspectores que espíen a los profesores para saber cómo están impartiendo sus clases" y de aprobar bases de convocatorias donde aparecen "criterios de censura".

Por su parte, Pérez ha sostenido que la seguridad es "ir al médico y que te atiendan bien y rápido", "tener gente que te cuida cuando te haces mayor o eres dependiente", "cobrar buenos salarios que te permitan llegar a fin de mes de manera desahogada" y "que cuando tienes que denunciar por violencia de género te crean".

Por ello, ha planteado reducir la jornada laboral sin bajar los salarios, indemnización de 45 días por año trabajado en caso de despido y "una reforma fiscal progresiva para que quien más tiene, pague más", además de "bonificar la cuota de la Seguridad Social desde el primer día de baja".

Por su parte, Montesinos ha cuestionado qué seguridad han tenido aquellas personas que viajaban en los trenes de Adamuz y Urda y las mujeres que con la ley del sí es sí y, en materia de inmigración, ha propuesto el refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y control de las fronteras.

García ha denunciado que en Alicante ha aumentado un 290% los delitos de agresión sexual con penetración, un 78% los de tráfico de drogas y un 146% los homicidios dolosos y en grado de tentativa. "El problema es que ellos anteponen sus ideologías a la seguridad de los ciudadanos", ha sostenido.

PIDEN EL VOTO

En su minuto de oro, los candidatos han pedido el voto para sus partidos. Francés ha considerado que son unas elecciones en las que el país se juega "muchísimo" y la población tendrá que elegir entre el modelo que representa la extrema derecha y la derecha y el de Pedro Sánchez, "un partido de progreso que trabaja para todos".

En su intervención, Montesinos ha señalado que es "la cita electoral en las urnas más importante desde la transición española" y ha resaltado "la gran esperanza que representa Alberto Núñez Feijóo, un hombre solvente, honrado, honesto". "Con el Partido Popular cambiará todo en esta provincia", ha finalizado.

Asimismo, García ha instado a la sociedad a votar porque es "la única forma" de "cambiar esas políticas que han subido el alquiler", "la cifra de la compra", "los impuestos", "la luz" y "los combustibles". Por último, ha asegurado que Vox es "la única solución para los alicantinos".

Por último, Pérez ha llamado al voto para "frenar a la extrema derecha y a la derecha": "Quieren arrebatarnos nuestros derechos". También ha apuntado que el voto a Compromís-Front Valencià servirá para "empujar políticas transformadoras que el Partido Socialista no quiere hacer por sí solo".