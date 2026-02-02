Vivienda notifica más de 14.000 pisos turísticos ilegales en la Comunitat a portales online para retirar sus anuncios

Archivo - Edificios en València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado a las plataformas online la existencia de 14.387 viviendas turísticas y temporales ilegales en la Comunitat Valenciana para que retiren sus anuncios. Es la segunda autonomía en la que más alojamientos en esta situación se han detectado, solo por detrás de Andalucía.

Se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos, ha explicado el Ministerio en un comunicado.

La ciudad de València es el quinto municipio español con mayor número de solicitudes revocadas, un total de 1.874. En séptimo lugar está Torrevieja (Alicante), con 1.240 notificaciones.

En el conjunto de España, el Ministerio de Vivienda ha notificado a las plataformas la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales y ha pedido que se retiren sus anuncios.

De las 412.253 solicitudes de registro 320.620 (78%) corresponden al alquiler turístico, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (22%) corresponden a alquiler no turístico, es decir, de temporada.

No obstante, se da una anomalía en la Comunidad de Madrid, donde el 83% de las solicitudes corresponden a vivienda de temporada. Concretamente, 21.978 de las 26.355 solicitudes recibidas son de alojamientos de temporada y 4.377, de alojamientos turísticos.

MADRID LIDERA EL RANKING DE SOLICITUDES REVOCADAS

Madrid lidera el ranking de municipios con mayor número de solicitudes revocadas para el empleo de viviendas en el ámbito turístico, con un total de 5.344.

Le siguen Barcelona (con 5.005 denegadas), Marbella (2.993), Sevilla (2.659), València (1.874), Málaga (1.845), Torrevieja (1.240), San Bartolomé de Tirajana (1.056), Adeje (1.019) y Arona (942). Destaca el caso de la provincia de Málaga, que incluye hasta siete municipios entre los 20 con mayor número de peticiones.

En el ámbito autonómico, Andalucía es, con mucha diferencia, la comunidad autónoma con mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas (21.872). A continuación, Comunitat Valenciana (14.387) y Canarias (13.726) se sitúan asimismo en la parte alta de la tabla en números registros denegados.