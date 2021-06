Volem SPES afirma que el 71% de directores de servicios psicopedagógicos han dimitido por el nuevo modelo de orientación

STEPV insta a la Conselleria a "reflexionar y paralizar" la aplicación del decreto "hasta que se discuta el modelo necesario"

VALÈNCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Volem SPES ha asegurado que más del 71 por ciento de los directores de los servicios psicopedagógicos escolares (SPE) de la Comunitat Valenciana ha presentado su dimisión a la Conselleria de Educación ante el desacuerdo con el nuevo modelo de orientación educativa planteado por la Administración, que han tildado de "unilateral y excluyente".

El colectivo, en un comunicado, ha acusado a la Conselleria de "despreciar" el conocimiento y experiencia de los servicios psicopedagógicos escolares, así como de "ningunear" sus posibles aportaciones a la construcción de un modelo de orientación "de excelencia".

Así, ha criticado las consecuencias de la decisión "unilateral y excluyente" que supone, a su juicio, el nuevo modelo de orientación educativa y ha alertado de que serán "muy negativas" para la calidad de la escuela pública valenciana, que "tardará mucho tiempo en recuperarse".

En enero de 2021, la Dirección General de Inclusión Educativa (DGIE) comunicó la decisión de reorganizar la Orientación Educativa en la Comunitat Valenciana y de derogar el Artículo 32, Estructura de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, del Decreto 104/2018 de 27 de julio, del Consejo, por el que es desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano, ha indicado el colectivo.

Al respecto, ha denunciado que esta reorganización "supone el desmantelamiento de la red territorial comarcal de los Servicios Psicopedagógicos Escolares, que han funcionado de manera eficaz y respondiendo a las necesidades del alumnado, especialmente del más vulnerable y sus familias, durante más de 30 años, sin ningún estudio ni análisis previo que justifique la necesidad y oportunidad de dicha medida".

Así, ha censurado que durante el proceso de elaboración del nuevo decreto regulador de la orientación valenciana "han sido vulnerados todos los procedimientos contemplados en la ley 2/2015 de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana" porque "no ha participado la ciudadanía, no han participado los colegios profesionales y, lo más grave, no han participado los especialistas de los SPES directamente implicados".

Por todo ello, asegura el colectivo, las direcciones de 24 de los 34 SPES de la Comunitat Valenciana, el 71% del total, han presentado este lunes su dimisión "en protesta por el desmantelamiento de este servicio contemplado en el decreto de orientación recientemente publicado en el DOGV".

Además, añade, las direcciones también han tomado esta decisión por "la carencia de diálogo de la Conselleria, que no ha tenido en cuenta a los profesionales de los servicios psicopedagógicos escolares a la hora de tomar esta drástica decisión".

DISCUTIR "CON MÁS TRANQUILIDAD"

Por su parte, el sindicato STEPV también se ha opuesto al nuevo modelo y a la supresión de los SPES, por lo que ha convocado varias acciones de protesta. La organización realizó propuestas en las mesas sectoriales en las que se negoció el decreto, aunque ha lamentado que "tampoco fueron consideradas por la administración", como la creación de un grupo de trabajo para discutir "con más tranquilidad" la situación de los SPES y el modelo de orientación necesario para el sistema educativo valenciano o la adopción de un modelo mixto, como las Islas Baleares, en el que los centros de Infantil y Primaria tienen orientadores en sus plantillas y, a la vez, se mantienen los SPES.

Por ello, STEPV ha expresado su "apoyo y solidaridad" con las direcciones de los centros que han tomado la decisión de dimitir y ha instado a la Conselleria a "reflexionar y paralizar" la aplicación del decreto "hasta que se discuta el modelo de orientación que hace falta, con el tiempo y la reflexión necesaria".

El próximo jueves 10 de junio, la Conselleria ha convocado una mesa sectorial para tratar el despliegue del decreto. STEPV ha anunciado que no colaborará "en ningún caso" en la negociación de esta normativa "si la administración no rectifica".

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha anunciado este lunes que pondrá en marcha el próximo curso el nuevo modelo de orientación educativa, que "amplía la atención personalizada y la educación inclusiva en los centros de Infantil, Primaria y Educación Especial al incrementar cerca de un 70 por ciento la plantilla del personal orientador y en un 37 por ciento la de trabajadoras y trabajadores sociales".

Según detalla el departamento que dirige Vicent Marzà, se pasará de los 499 orientadores y orientadoras actuales a un total de 841; y de 27 a 37 trabajadores y trabajadoras sociales. Con este "notable" aumento de la plantilla de orientación educativa se pretende "mejorar la atención al alumnado, puesto que se disminuye un 40% la ratio de alumnado que atenderá este personal especializado", recalcan.