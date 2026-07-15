'Volumens' aunará arte, ciencia, tecnología y música en el Centre del Carme Cultura Contemporània

Archivo - El Centre del Carme acoge una nueva edición de 'Volumens', el festival que reúne arte, ciencia, tecnología y música - CCCC - Archivo

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) acogerá del 13 al 18 de octubre una nueva edición de 'Volumens', el festival internacional referente en cultura digital que explora las conexiones entre arte, ciencia, tecnología y música.

Con el apoyo del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), la programación incluirá exposiciones, charlas e instalaciones de primeras figuras de la experimentación sonora y audiovisual, con entrada gratuita.

Entre las primeras propuestas confirmadas por el festival figura la nueva instalación del laboratorio digital TarsLab, formado por Juanjo Ortiz y Jordi Blasco.

El proyecto se centra en la creación de entornos inmersivos donde luz y sonido dialogan con el público y ha sido concebido específicamente para los espacios del Centre del Carme. Sus trabajos se han mostrado en instituciones y centros culturales como el Museo Carmen Thyssen de Málaga, el Espai d'Art Contemporani de Riba-roja del Túria o Russafart.

Asimismo, el CCCC exhibirá, bajo el paraguas de 'Campus Volumens / AVM', los proyectos desarrollados por los estudiantes del Máster en Artes Visuales y Multimedia de la Universitat Politècnica de València, concebidos como un laboratorio de experimentación entre prácticas artísticas, tecnologías emergentes y procesos audiovisuales.

La jornada inaugural del festival, prevista para el 13 de octubre, incluirá también la celebración de una mesa redonda organizada por la red ACTS (Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad) y titulada 'Minúsculo. Agentes y tecnologías blandas en las ACTS'. La sesión abordará el uso de tecnologías ligeras, colaborativas y sostenibles en los procesos de creación contemporánea.

Además de las actividades organizadas en el Centre del Carme, el programa de 'Volumens' se extenderá a otros espacios de la ciudad a través de una puesta en escena que aúna patrimonio, innovación y cultura electrónica

Con esta nueva edición, el festival amplía la visión de la cultura contemporánea, entendiendo la tecnología como un territorio de creación, investigación y transformación colectiva. En este sentido, invita a recorrer los límites entre arte sonoro, imagen, inteligencia artificial e innovación para descubrir algunas de las prácticas más relevantes del panorama audiovisual internacional.

La programación incluye conciertos audiovisuales, instalaciones inmersivas, cine, sesiones de club y diferentes propuestas de experimentación sonora y audiovisual, con una destacada representación de la escena nacional y valenciana.

El festival cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura, el Ayuntamiento de València y CaixaForum València.