Von der Leyen califica de "sin precedentes" el apagón y alaba la "calma" y la "responsabilidad" de los afectados

Manda un mensaje "claro" a Ucrania: "Su libertad es nuestra libertad, su seguridad es nuestra seguridad, y su futuro está en nuestra Unión"

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha alabado la "calma" y la "responsabilidad colectiva" de todos los ciudadanos de España, Portugal y de algunas partes de Francia afectados por el apagón eléctrico ocurrido este lunes, un incidente que ha calificado de "sin precedentes" y que provocó una situación "tan díficil". "Han demostrado responsabilidad colectiva y solidaridad con las personas que, de repente, se vieron imposibilitadas de regresar a sus hogares", ha valorado.

De este modo lo ha manifestado durante su intervención en el XXVIII Congreso que el Partido Popular Europeo (PPE) celebra este martes y miércoles en València, en la que ha felicitado a todas las personas que se vieron afectadas por este episodio por la "civilidad que han demostrado en medio de este apagón tan difícil".

Además, ha querido agradecer particularmente a la policía, los bomberos y los controladores de tráfico de todos los países afectados que "han estado trabajando bajo una enorme presión para proteger a los ciudadanos y mantener el orden público". "Muchísimas gracias", ha expresado.

DEFENSA Y SEGURIDAD

Al margen de ello, en materia de defensa y seguridad, la presidenta de la Comisión Europea ha apostado por "redoblar esfuerzos" ante la "amenaza" que representa en este momento Rusia, mientras que la "atención" de Estados Unidos, ha reconocido, se va a centrar "cada vez más en otras regiones". "Así que no hay duda: la paz en Europa exige que asumamos una responsabilidad mucho mayor en nuestra propia defensa", ha advertido.

Al respecto, ha reivindicado que el PPE ahora "ha hecho más por la defensa europea en un solo año que en varias décadas" y está "construyendo la Unión Europea de Defensa" frente a una extrema izquierda y una extrema derecha que "siempre se han opuesto a esta idea". "Y ahora, de nuevo, desde la periferia, algunos intentan boicotear este despertar europeo" y dicen "que Rusia no es una amenaza y que Europa no es la respuesta", ha alertado.

Ante este escenario, ha enfatizado: "Solo una Europa fuerte puede proteger la paz en nuestro continente. La extrema izquierda y la extrema derecha no están a favor de la paz. Solo están a favor de --Vladimir-- Putin". Seguidamente, ha cargado contra el dirigente ruso: "Todos hemos visto cómo negocia. Hace apenas dos semanas, el Domingo de Ramos, lanzó misiles balísticos contra personas que iban a la iglesia. Ha demostrado una y otra vez que no se puede confiar en él".

Y ha argumentado que, para conseguir "una paz justa y duradera", la Unión Europa debe "seguir apoyando" a Ucrania ante la invasión rusa, con "más apoyo militar y financiero, con más presión sobre Rusia" y con "una vía clara" para que el país ucraniano se una a la UE. "Nuestro mensaje a Ucrania es claro: su libertad es nuestra libertad, su seguridad es nuestra seguridad, y su futuro está en nuestra Unión", ha afirmado.

"FIRMEZA" ANTE LA INMIGRACIÓN ILEGAL

Mientras, en materia de inmigración, Ursula Von der Leyen ha reconocido que es un "desafío europeo común" que, por eso mismo, requiere "una solución europea común". Para ello, ha apostado por una "doble estrategia". Por un lado, "controlar el número de llegadas" porque es importante que la migración "no se produzca a un ritmo superior al que nuestras comunidades puedan seguir". "Cumpliremos con nuestras obligaciones internacionales", ha prometido.

"Somos nosotros, los europeos, quienes decidimos quién viene a Europa y en qué circunstancias. Y no los traficantes", ha remarcado. En esta línea, ha valorado que desde principios de este año "los cruces fronterizos ilegales se han reducido un 30 por ciento", lo que, a su juicio, "demuestra que nuestro compromiso con nuestros vecinos del sur da resultados".

Y, por otro lado, ha apostado por implementar el nuevo pacto migratorio ante la necesidad de obtener "mejores resultados" en materia de retornos, puesto que "no puede ser que solo el 20% de quienes reciben una decisión de asilo negativa abandonen Europa". Una cifra, a su juicio, "demasiado baja" que hay que "mejorar". Por ello, ha justificado la necesidad de ser "firmes" con la inmigración ilegal, lo que permite "allanar el camino para la tan necesaria migración laboral", porque Europa "siempre debe estar abierta a más talento y más cualificaciones".

LLAMA A "PROTEGER" EUROPA Y LA DEMOCRACIA

En otro orden de cosas, Von der Leyen ha insistido en que Europa es "más que un mercado, más que un conjunto de instituciones, más que una Unión, es nuestro hogar". Precisamente por ello, ha asegurado que la "primera misión" es "proteger el lugar que todos llamamos hogar". "Se trata de prosperidad, se trata de seguridad, se trata de democracia. Esto es lo que nosotros hemos prometido a los ciudadanos europeos, y ellos nos han confiado el cumplimiento de esa promesa", ha recalcado. Y ha asegurado que los 'populares' europeos están "dispuestos a asumir esta responsabilidad". "Cumpliremos con Europa a todos los niveles", ha prometido.

También ha abordado la "impredecible" política arancelaria de Estados Unidos con la administración Trump, que ha "sacudido" los mercados globales, y ha advertido de que la misma "perjudica tanto a los consumidores como a las empresas". "Afectan tanto a Wall Street como a los ciudadanos comunes, millones de ciudadanos se enfrentarán a facturas de supermercado más altas, los medicamentos costarán más, el transporte costará más, la inflación aumentará. Y esto perjudica especialmente a los más vulnerables", ha alertado.

Dicho esto, ha llamado a no "permitir" que todo esto suceda, para lo que ha emplazado a "redoblar esfuerzos" en las políticas de mercados abiertos, para impulsar "un comercio que beneficie a todos y asociaciones de inversión de libre comercio y justo".

Asimismo, ha asegurado que ahora "el mundo del comercio se vuelve hacia nosotros" y ha destacado la "oleada" de acuerdos comerciales alcanzados desde el año pasado, "desde Mercosur hasta México y Suiza". "Todos quieren negociar con nosotros, porque somos justos, fiables y cumplimos las normas", ha valorado. Por ello, ha pedido "mantener el rumbo" y hacerlo "serenos y unidos".

Sin embargo, ha lamentado la "vitalidad" del mercado único se vea "frenada" por "demasiadas barreras nacionales, fragmentación y burocracia". Ante esta situación, ha apostado por "simplificar y acelerar" y ha llamado a "aprovechar las oportunidades", al tiempo que ha abogado por "reimpulsar el espíritu emprendedor de Europa". "Este es el momento de defender nuestras fortalezas y valores, no invadimos a nuestros vecinos ni los castigamos", ha remarcado.

"SOLO HAY UN CAMINO" ANTE LOS DESAFÍOS Y "NO HAY EXCUSA"

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha asegurado que ante los desafíos actuales que amenazan la Unión Europea "solo hay un camino hacia adelante" y ha llamado a afrontarlos "juntos" porque "no hay excusa" para no hacerlo. Además, ha llamado a no "desviarse de nuestra razón de ser", que debe ser "proteger" a Europa y su estilo de vida.

"El renacimiento de la Unión Europea está al alcance de nuestras manos, solo es necesario ser resolutivo y tener la valentía política de generar estos cambios y demostrar que somos un continente al alza", ha señalado, al tiempo que ha abogado por conseguir "más diálogo y menos tensiones". "Cuantas menos barreras, más prósperos serán nuestros ciudadanos", ha apuntado.

Finalmente, ha hecho mención a la dana que el pasado 29 de octubre arrasó gran parte de la provincia de Valencia y dejó 228 víctimas mortales, y ha expresado su "solidaridad" a los afectados. "Yo estaba en España cuando las terribles inundaciones de octubre y es realmente muy especial para mí estar hoy aquí" para mostrar este sentimiento "en persona", ha admitido.