Vox acusa a los partidos de izquierda de intentar "estirar el chicle" de la dana para "empezar su campaña electoral"

Archivo - El síndic de Vox, José María Llanos, durante un pleno, en Les Corts Valencianes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha acusado a los partidos de izquierda de intentar "estirar el chicle de la tragedia" de la dana del 29 de octubre de 2024 para "empezar su campaña electoral" y también de "aprovecharse de las 232 víctimas mortales" que dejó la riada hace casi dos años en la provincia de Valencia.

De este modo lo ha expresado, en declaraciones a los medios este lunes, el día en que la comisión del Congreso vuelve a interrogar por segunda vez a Mazón, en una sesión en la que se ha convocado también al que fuera secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

Al inicio de su segunda comparecencia ante este órgano, Mazón ha proclamado que "el único poder que puede juzgar su responsabilidad penal ya se ha pronunciado" y le ha exonerado de responsabilidad, por lo que ha evitar confrontar con los diputados.

Preguntado por esta comparecencia, Llanos ha mostrado "prudencia" ante "la labor de los tribunales y de las distintas comisiones institucionales", pero ha cargado contra la izquierda por pretender, a su juicio, "empezar su campaña electoral estirando el chicle de la tragedia de la riada, aprovechándose de las 232 víctimas mortales que hemos sufrido todos los valencianos".

"Les da igual cuál sea el daño que pueden hacer, simplemente quieren estirar de una tragedia todas las consecuencias que les pudieran favorecer, tapando la responsabilidad del Gobierno central", ha censurado el síndic de Vox, que ha criticado: "Siete de cada diez alcantarillados de las zonas afectadas hace dos años por la riada siguen sin arreglarse, porque las obras hidráulicas imprescindibles para que no se vuelva a producir siguen sin hacerse". "Y eso es responsabilidad única, directa y exclusiva del Gobierno de Pedro Sánchez", ha remarcado.

CUESTIÓN "PLENAMENTE JUDICIALIZADA"

Preguntado por el hecho de que el síndic del PP, Nando Pastor, haya asegurado que el hecho de volver a llamar al 'expresident' a la comisión del Congreso persigue "espectáculo" y haya acusado al PSOE y Sumar de llevar a cabo una "utilización mediática" de este asunto, que a su juicio ya está "bastante cerrado", Llanos ha esgrimido que ante "cada noticia que pueda salir en los medios no tiene sentido crear una comisión de investigación".

Además, ha indicado que esa cuestión "está ya plenamente judicializada" y que la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana "incluso ha incrementado nuevamente por seis meses la instrucción". "Nosotros respetamos sus razones, ella sabrá. Nosotros respetamos a la justicia, cosa que no hace la izquierda, que habla de 'lawfare'", ha aseverado.

Por último, ha reprochado a los representantes del PSOE que hablen de malos tribunales "cuando no les interesan los resultados" y de "buenos tribunales cuando les interesa". "El PSOE carga contra abogados, contra periodistas, contra jueces cuando dicen verdades y, cuando los pueden manipular, entonces intentan sacar agua de donde no la hay", ha zanjado.