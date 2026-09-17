Vox admite que “pudo haber fallos” de gestión e información de las lluvias en Valencia y critica la previsión de Aemet

Archivo - El síndic de Vox, José María Llanos, ofrece declaraciones a los medios - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha admitido que “ha podido haber fallos de gestión y sobre todo de información” durante el episodio de fuertes lluvias de este pasado miércoles en la provincia de Valencia, al tiempo que ha criticado que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) “volvieron a quedarse cortas”.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Les Corts para valorar este temporal, que dejó acumulados de más de cien litros por metro cuadrado, con intensidades “espectaculares”, rayos y fuerte viento. Aemet había decretado aviso naranja por lluvias en el litoral norte y sur de Alicante y litoral sur de Valencia.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat envió a las 22.08 horas un ES-Alert para informar del riesgo de inundación ante la situación de lluvias generalizadas. Pidió a los ciudadanos que permanezcan atentos a las recomendaciones, que eviten desplazamientos y alejarse de los cauces y barrancos, respetar los cortes de tráfico y, en caso de incremento del nivel de agua, acceder a pisos superiores de las viviendas.

Preguntado por si el Consell cometió fallos, el síndic de Vox ha subrayado que “ha podido haber fallos de gestión y sobre todo de información” y ha defendido que “es preciso que toda la ciudadanía esté informada con anterioridad a estas situaciones”. “Las previsiones que tenía el Consell y que teníamos todos nosotros eran de que iba a llover muchísimo menos de lo que al final llovió”, ha señalado.

Es por eso que ha sostenido que “algo está fallando en la gestión y sobre todo en la información ante estos episodios atmosféricos”. “De hecho, las propias previsiones de Aemet volvieron a quedarse cortas, incluso en algunos municipios como Real parece que llegaron a duplicarse esas previsiones hasta límites de alerta roja”, ha añadido.

Llanos ha afirmado que “no es admisible que la realidad vaya por delante por delante de la información” en estos episodios, ya que “la población tiene que tener con tiempo suficiente el conocimiento de cuál es la situación y cómo reaccionar”. ?

EXIGE PROTOCOLOS "CLAROS Y CONOCIDOS"

Respecto a la actuación del Consell, ha indicado que “hacen falta unos protocolos claros y conocidos sobre cuándo se emiten las alertas para que los ciudadanos puedan reaccionar con tiempo suficiente y saber qué hacer en cada momento”.

Cuestionado por si se envió demasiado tarde el ES-Alert, ha asegurado que no dispone de “los números” para decirlo y que, a su juicio, “es un problema de gestión y también puede ser un problema de información por parte de la Aemet, que es la que tiene las cifras”.

"No tiene sentido que estemos tan pendientes de una alarma de porque lo que tendríamos que tener es la tranquilidad de que se ha podido prevenir con tiempo suficiente --ha esgrimido--. Y ahora parece que lo único que interesa a la izquierda es cuándo se emite una alerta, por qué es tan esencial un minuto más o menos cuando no se han hecho las obras hidráulicas que la Comunidad Valenciana necesita desde hace 40 años”.

Considera así “más importante” el hecho de que la Comunitat lleve “décadas esperando unas infraestructuras hidráulicas que gobiernos de uno y otro signo no han ejecutado” y que permitirían, según él, que “la ciudadanía esté más segura y más tranquila ante estas lluvias y estas inundaciones”.

Por todo ello, Llanos ha explicado que Vox exige “tres cosas fundamentales ante estos fenómenos: las obras hidráulicas necesarias, la planificación necesaria y, desde luego, la voluntad política”.

RESTA IMPORTANCIA AL TUIT DE LLORCA SOBRE ALBERTO IBÁÑEZ

Por otro lado, respecto al mensaje que publicó el ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en redes sociales pasadas las ocho de la tarde de este miércoles para criticar un ‘tuit’ del diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez sobre Ceuta, ha sostenido que sería “rizar el rizo” acusar al jefe del Consell de no haber estado pendiente de la lluvia por realizar esta publicación.

“El presidente no es el responsable directo de las emergencias: para eso hay un conseller de Emergencias, para eso hay un Cecopi y para eso hay unos responsables técnicos. Y yo creo que se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo: emitir un ‘tuit’ no implica no estar pendiente de esta grave situación. Si ahora resulta que un ‘tuit’ lo vamos a equiparar para hacer el juego político a la izquierda hasta las elecciones, a una comida de dos años atrás, ya me parece un poco excesivo”, ha zanjado, haciendo alusión al ‘expresident’ Carlos Mazón y a su actuación en la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 232 fallecidos.

En su mensaje de este miércoles, Llorca exigió la “dimisión inmediata” del diputado de Compromís Alberto Ibáñez, adscrito al grupo Sumar, por calificar de "golpe de estado" la decisión de la Audiencia Nacional de ordenar al Gobierno que no ejecute de momento la resolución impulsada para instalar un campamento en el puerto de Ceuta en el que atender a los migrantes que llegaron a la ciudad autónoma en la entrada masiva de finales de julio.