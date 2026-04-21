Vox asegura que la "prioridad nacional" forma parte del acuerdo de investidura de Llorca: "No hay nada nuevo"

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, en la junta de síndics de este martes - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado que el principio de "prioridad nacional" ya forma parte del acuerdo de investidura del 'popular' Juanfran Pérez Llorca antes de que ahora ambas formaciones hayan plasmado este concepto en el pacto de gobierno en Extremadura, por lo que ha esgrimido que en el caso de la Comunitat Valenciana no hay "nada nuevo": "Llorca y el PP conocen cuál es la intención de Vox, eso es así".

Por su parte, el síndic 'popular', Nando Pastor, ha evitado concretar si en el acuerdo figuraba ese principio, se ha remitido en todo momento al Pacte de Les Corts que "todos pudimos ver en directo", ha afirmado que, seis meses después de la investidura del actual 'president' de la Generalitat, no ha visto "nada raro ni censurable" en materia de inmigración y ha acusado al PSPV y Compromís de "tirar la piedra y esconder la mano".

Mientras, el socialista José Muñoz ha sostenido que la prioridad nacional es "ni más ni menos que la antesala española de las Leyes de Núremberg de la Alemania nazi" y Joan Baldoví (Compromís) ha calificado de "escandaloso" este término, al tiempo que ha mostrado "vergüenza" ante el hecho de que el PP se haya "dejado arrastrar a ese barro en que se enfrenta a unas personas con otras".

Así lo han manifestado las distintas formaciones, en rueda de prensa este martes tras la junta de síndics, después de que en el pacto de gobierno sellado por PP y Vox en Extremadura para investir a María Guardiola figure el principio de "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas.

((Seguirá ampliación))