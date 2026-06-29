Vox avanza que los presupuestos serán "los primeros de España" en los que aparecerá "expresamente" la prioridad nacional

Archivo - El síndic del grupo parlamentario VOX, José María Llanos, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 30 de abril de 2026, en Valencia- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha avanzado que los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026 serán "los primeros de toda España" en los aparecerá "expresamente" el principio de prioridad nacional que reivindica la formación y que se concretará en aspectos como los servicios sociales o el acceso a la vivienda. "Estamos satisfechos de ello", ha asegurado, al tiempo que ha advertido de que, si el PP quiere aprobar las cuentas, este concepto "aparecerá" en las mismas.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, en las que ha indicado que su grupo ha registrado un total de 115 enmiendas parciales a las cuentas autonómicas presentadas por el Ejecutivo que preside Juanfran Pérez Llorca (PP). Llanos ha insistido en que las "tres patas" del acuerdo y las negociaciones entre Vox y el PP en la Comunitat Valenciana "han sido siempre la prioridad nacional, la seguridad y la inmigración y vivienda".

En cuanto a las enmiendas parciales, en vivienda Vox plantea "reorientar" la Oficina Valenciana de Inclusión, que pasará a llamarse Oficina de Arraigo y Retorno, y fomentará "el retorno voluntario de las personas migrantes" en la Comunitat Valenciana. En servicios sociales, la formación incrementa la partida destinada a cooperación internacional en materia de inmigración, de los 300.000 pasará a los 600.000 euros e incluye otra por valor de 2,5 millones para el retorno de menores extutelados.

También incrementa por un importe de 500.000 euros, hasta alcanzar el millón, la partida de víctimas afectadas por ocupación ilegal, y las de fomento del alquiler pasarán también de 500.000 euros a un millón. Además, plantea crear una nueva partida destinada a "la recuperación de viviendas ocupadas ilegalmente".

Sobre esta última cuestión, preguntado sobre si va destinada a pagar a los ocupados para que abandonen los inmuebles, Llanos ha sostenido que las partidas "no están para hacer negociaciones ilegales" y ha garantizado que Vox "nunca va a cometer una ilegalidad". "Esas partidas son para que se apliquen las medidas necesarias, administrativas, de seguridad, etcétera, para que se puedan recuperar esas viviendas públicas que están ocupadas ilegalmente", ha añadido.

MATERNIDAD, FAMILIA, EDUCACIÓN, CERÁMICA Y EMERGENCIAS

Paralelamente, Vox aboga por un "impulso" de las políticas de maternidad y familia con la creación de dos líneas de ayudas por 3,5 millones de euros en total y otra de 700.000 euros dedicada a dependencia y personas con discapacidad.

En materia educativa, propone la ampliación de plazas de inspección educativa para "colaborar en la protección y defensa de la libertad de los valencianos, aplicando correctamente la ley de libertad educativa y evitando el adoctrinamiento ideológico que se pueda producir en las aulas".

También reclama incrementar el apoyo a la industria cerámica, "tan perseguida", con ayudas directas a la de Castellón, Onda y Manises, y fomentar el desarrollo o la utilización "fundamental y prioritaria" del comercio local, de proximidad y de los productos locales frente a "la competencia desleal".

"MUCHAS DE ELLAS HAN SIDO YA NEGOCIADAS" CON EL PP

José Mª Llanos ha asegurado sobre estas enmiendas que "muchas de ellas han sido ya negociadas" con el PP y que son "las que Vox presenta para la aprobación de estos presupuestos para 2026".

Sin embargo, momentos antes la diputada del PP Mari Carmen Contelles, que ha detallado que su grupo ha presentado 156 enmiendas parciales a sus propios presupuestos, ha asegurado que los 'populares' no se han llegado a "sentar" con Vox para negociarlas y ha señalado que a partir de este lunes --momento en que se registran-- las mirarán, "igual que las del resto de grupos".

Preguntado por esta situación, Llanos (Vox) ha replicado: "Si yo le digo que sí y ellos le dicen que no, ¿a quién cree? Porque claro, si les han dicho que no, pues bueno, ellos sabrán".

De hecho, ha garantizado que su grupo ha estado "hasta el último momento negociando algunas de las enmiendas más peliagudas": "Vox no es el PP y el PP no es Vox. Por tanto, hasta el último momento hemos estado negociando y no les diré que el 100%, pero les puedo decir que la inmensa mayoría y todas aquellas que forman parte de nuestro pacto de investidura, que forman parte de los acuerdos firmados por el PP y Vox para los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, están negociadas en estas Cortes".

LAS ÚLTIMAS NEGOCIACIONES, "UNA PALABRA ARRIBA O ABAJO"

Respecto si la prioridad nacional ha sido uno de los aspectos en los que se ha estado negociando hasta el final, Llanos ha precisado que no sabría decir "si es de las últimas", dado que, "a veces, las últimas negociaciones son por una palabra arriba o abajo".

Pero ha remarcado que este principio "ya formaba parte de nuestro pacto de investidura". "Y siempre lo hemos dicho, y siempre ha sido así, y desde luego forma parte de los acuerdos de los gobiernos. Y les digo que son los primeros presupuestos en toda España en los que va a figurar la prioridad nacional", ha insistido.

Sobre cuáles han sido las más "peliagudas", ha matizado que se trata de cuestiones "de nomenclatura y de dedicar una partida un poco más alta o un poco más baja" y ha rechazado entrar en más detalles. "Lo que bien acaba es porque ha ido transcurriendo bien. Por tanto, esperamos que esto bien acabe. No hace falta sacar lo que son las negociaciones internas", ha esgrimido.

De cualquier modo, ha apuntado que su grupo presenta estas enmiendas porque confía en que los presupuestos de 2026 "se vayan a aprobar" y ha valorado: "Hasta este momento siempre hemos dicho buena disposición tanto del Consell como del Grupo Parlamentario Popular en llegar a acuerdos con Vox para sacar adelante el mejor presupuesto para todos los valencianos. Por tanto, no tengo ninguna duda ni ningún miedo en que estas enmiendas serán aprobadas".

RECORTES A LA AVL, SINDICATOS Y PATRONAL

Por otro lado, sobre recortes a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) --el propios síndic llegó a anticipar hace unas semanas un nuevo recorte a la institución vía enmiendas a los presupuestos--, José Mª Llanos ha insistido en que su partido ha hecho "todo aquello que hemos podido" para reducir su presupuesto.

"Saben ustedes y saben los valencianos que la ley de la AVL blinda todo lo que es el gasto de personal y ellos mismos se eligen y se destinan sus sueldos. Por tanto, lo que no podemos hacer, hasta que los valencianos nos den la mayoría suficiente para poder hacerlo..., pero todo lo que hemos podido hacer lo hemos hecho", ha remarcado.

Con ello, ha asegurado que el presupuesto de la entidad normativa "se reduce, si no es el 50%, es el 49 y algo". "Todo lo que hemos podido hacer se reducirá a la AVL", ha concretado.

Y respecto a las subvenciones a sindicatos y patronal, Llanos ha detallado que también se reducirán "un 50% respecto a la cantidad inicial que recibían".