Vox avisa a Llorca que la prioridad nacional "es ley" en la Comunitat Valenciana y tiene que cumplirla

Archivo - El síndic del grupo parlamentario VOX, José María Llanos, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 30 de abril de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha avisado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (PP), que la prioridad nacional "es ley" en la Comunitat Valenciana gracias a su formación y que, por tanto, el jefe del Consell debe cumplirla, pese a no haberla mencionado en su discurso durante la primera jornada del Debate de Política General, actitud que le ha afeado.

"No lo mencionó y yo le interpelé por no haberlo mencionado, pero ya no se trata de que le interpelara o no, se trata de que le recordé que, para llegar a cerrar el pacto de presupuestos, tenía que aparecer la prioridad nacional y no olvidemos que es ley presupuestaria, es ley primera en la Comunitat Valenciana", ha señalado, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts, el día en que se votan las propuestas de resolución presentadas por los distintos grupos parlamentarios.

En estas iniciativas, Vox pide entre otras cosas endurecer sanciones contra la okupación y desarrollar el concepto de la prioridad nacional en ámbitos como el acceso a la vivienda y las políticas sociales, así como otras ya clásicas reivindicaciones como la derogación de las políticas vinculadas al Pacto Verde Europeo o la Agenda 2030 y la lucha contra la inmigración ilegal.

"El Partido Popular, que es el que está en el Consell, tiene que cumplir la ley. Por tanto, tendrá que aplicar la prioridad nacional en el ámbito autonómico en el que lo pudimos negociar, con las limitaciones que nos suponen y que cambiaremos algún día, si Dios quiere, de la ley de extranjería a nivel estatal", ha concretado.

Al margen de ello, el síndic de Vox ha destacado de entre las iniciativas registradas por su grupo las relacionadas con la inmigración y la vivienda. Sobre esta última cuestión, ha cargado contra quienes "vienen a atentar contra nuestra cultura para distender también el mercado de la vivienda" y ha reivindicado que los españoles "puedan vivir dignamente, no en pisos hacinados o en la habitación de su casa familiar hasta los 40 años".

Para ello, Llanos ha resaltado que Vox propone medidas recogidas en el acuerdo de investidura de Llorca y en los presupuestos, pero también va "más allá" al exigir la eliminación total de los impuestos para la primera vivienda, la liberalización de suelo para que se construya vivienda "libre, pública y protegida" y una reducción "absoluta" de las "trabas burocráticas".

INMIGRACIÓN, ASUNTO CENTRAL PARA VOX

Sobre la inmigración, ha vuelto a cargar contra la "ilegal y masiva que está afectando a nuestros servicios públicos y que está colapsando todos los servicios, pero fundamentalmente el tema de la vivienda y el tema sanitario". Por ello, ha indicado que la prioridad nacional es "clave y transversal" en todas las políticas de Vox.

En este sentido, ha asegurado que, si se produce "la remigración de una vez de los ilegales, conseguiremos que las listas de espera bajen, que el suministro en nuestros supermercados esté más disponible para los nacionales y que bajen los precios del alquiler, de la vivienda y de los servicios de primera necesidad". "Es imprescindible tomar esas medidas en defensa de los nacionales", ha insistido.

Preguntado por si se vincularía a la atención sanitaria a la residencia legal, Llanos ha matizado: "Prioridad significa primero unos y después los demás y, evidentemente, eso no afecta para nada a la asistencia vital como todos podemos entender".

Cuestionado sobre si Vox apoyará las propuestas de resolución de otros grupos, José Mª Llanos ha rechazado "entrar en concreciones", pero ha adelantado que la formación no apoyará ni las del PSPV ni las de Compromís al ser "cortinas de humo" y suponer "el volver atrás a políticas de imposición, de liberticidio, de ataque y de expolio". Respecto a las del PP, ha avanzado que votarán a favor de algunas de ellas, pero no puede "garantizar" si lo harán con todas.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En materia de financiación autonómica, el síndic de Vox ha argumentado que su formación no apoya una medida "porque vaya contra el Gobierno central o contra el Gobierno de la comunidad autónoma de al lado", sino cuando cree que son "buenas". "Vox siempre ha dicho que el sistema de financiación actual discrimina, no sirve el café para todos, porque eso supone siempre que los de siempre, el País Vasco y Cataluña fundamentalmente, piden más, porque ellos se creen que merecen más que los demás españoles", ha remarcado.

Y ha insistido en reclamar un nuevo sistema a nivel estatal "para todos los españoles, que no sea solo igual, sino que sea igualitario y equitativo", dado que el actual "está fallido". "Veremos exactamente cuál es el planteamiento y decidiremos nuestro debate", ha emplazado sobre las iniciativas del PP en materia de financiación.