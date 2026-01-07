Vox avisa a Llorca que el PSPV y Compromís "no están dispuestos a dialogar nada": "Simplemente quieren desestabilizar"

Archivo - El síndic de Vox, José María Llanos (i), durante el debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat, en Les Corts Valencianes, a 27 de noviembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado que su grupo ha estado "siempre" abierto a negociar en el parlamento valenciano, pero ha advertido de que no caben "los diálogos huecos" y ha advertido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de que el PSPV y Compromís "no están dispuestos a dialogar nada", dado que "simplemente quieren reventar la calle, inestabilidad, desestabilizar las instituciones y provocar unas elecciones que no están exigiendo" a nivel nacional.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles en Les Corts, donde ha afirmado que Vox lo que quiere es que les dejen "seguir trabajando por los valencianos", algo que cree que están haciendo "desde el primer momento" y, además, "bien". Pero ha admitido que todavía "queda mucho por hacer" en cuestiones como "la seguridad de nuestras calles" o "la lucha contra la inmigración masiva, descontrolada e ilegal".

También ha abogado por "seguir reduciendo impuestos" y "avanzar en la reconstrucción, que la estamos haciendo prácticamente solos, abandonados por el Gobierno central" liderado por Pedro Sánchez, según ha denunciado. Y ha incidido en "seguir con las políticas de fomento de la vivienda para nuestros jóvenes", así como por "seguir luchando por nuestro campo, por nuestro sector primario que nos da de comer, nuestra ganadería y nuestra industria", todos ellos unos sectores "tan perjudicados por los pactos entre el PP y el PSOE en Europa".

Respecto al "diálogo" al que ha apelado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, desde su toma de posesión, José Mª Llanos ha indicado que en Vox "siempre hemos estado abiertos al diálogo", pero ha advertido de que "no caben los diálogos huecos" y ha argumentado que no se trata "de consensuar por consensuar si no hay un contenido que sea positivo para los valencianos".

"Por tanto, diálogo siempre, pero con quien se pueda dialogar y sobre contenidos reales que favorezcan en el bienestar de los ciudadanos", ha resumido el síndic de Vox, que ha señalado que Pérez Llorca, "del PP, habla de dialogar con todos, pero ya le hemos dicho en más de una ocasión y ya se ha demostrado en más de una ocasión que el Partido Socialista y Compromís no están dispuestos a dialogar nada".

PSPV Y COMPROMÍS QUIEREN "REVENTAR LA CALLE"

A su juicio, ambas formaciones "simplemente quieren reventar la calle, simplemente quieren inestabilidad, desestabilizar las instituciones y provocar unas elecciones que no están exigiendo a nivel del Gobierno central, a nivel de España, donde llevamos tres años sin presupuestos y Sánchez está gobernando de espaldas al --poder-- legislativo": "Por tanto, el diálogo sobre contenidos reales beneficia a la ciudadanía. Si no, no cabe hacerle el juego a la izquierda, que solo quiere romper y quebrar nuestras instituciones".

Sobre este mismo asunto, cuestionado sobre si Pérez Llorca o el síndic del PP, Nando Pastor, se ha puesto en contacto con su grupo, Llanos se ha limitado a desvelar que con el 'president' de la Generalitat y con el portavoz 'popular' se ha "felicitado la Navidad y el Año Nuevo" y ha asegurado que mantiene con ellos "un trato cordial, siempre pensando en lo que a nosotros nos interesa en común, que es sacar adelante esta comunidad".

"QUEREMOS SABERLO TODO"

Por otro lado, sobre la declaración del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana, prevista para este viernes, y sobre el hecho de que Compromís vaya a pedir en Les Corts que Llorca "se pronuncie" sobre los mensajes de WhatsApp que intercambiaron el exjefe del Consell Carlos Mazón y el líder del PP el día de la dana, Llanos ha indicado que en Vox quieren "luz y taquígrafos, saberlo todo y dirimir todas las responsabilidades".

Pero ha subrayado que para ello está la comisión de investigación en Les Corts, que precisamente preside Vox, y se ha mostrado dispuesto a ampliar el plan de trabajo de la misma, como así se ha hecho "en anteriores ocasiones" con el fin de tener "todo el contenido, todos los datos suficientes para llegar a una conclusión política, que es la que a nosotros nos corresponde". Respecto a "todo lo demás", ha indicado que en este momento "estamos todavía en fase de instrucción" y que en Vox son "muy respetuosos con la labor judicial".

Preguntado por si estarían dispuestos a, por ejemplo, citar a Feijóo en la comisión de la dana de Les Corts, Llanos ha matizado que no habla "de nada en concreto". "Ya dijimos desde el primer momento que era un plan de trabajo abierto, que no era exhaustivo, que no era cerrado, y que, como ya hemos hecho, hemos solicitado nueva documentación e ido insistiendo en que los organismos estatales tienen que comparecer", ha apostillado.

"NO ESTAMOS CERRADOS A NADA"

"No estamos cerrados a nada, pero no hacemos de visionarios de lo que pueda pasar en el futuro", ha agregado el síndic de Vox que, preguntado por cuándo comparecerán las víctimas de la dana, ha esgrimido que eso "lo decide la mesa" de la comisión, aunque ha confiado en que lo hagan "pronto".

Y cuestionado sobre si Vox apoyaría una hipotética propuesta del PSPV y Compromís para que compareciera Feijóo en la comisión sobre la dana de Les Corts, ha considerado que "dicho así" no tiene "ningún sentido" que acuda el líder del PP, pero ha deslizado: "Si se nos explica y se nos transmite la conveniencia, no vamos a poner en principio ninguna pega a que comparezca absolutamente nadie".

En cualquier caso, ha matizado que "lo que diga la jueza --de Catarroja-- es una cosa a nivel judicial y otra cosa es lo que digan aquí los partidos de la izquierda a nivel parlamentario". "Nos tendrán que explicar para qué tiene que venir el señor Feijóo y entonces decidiremos", ha zanjado.

ESTATUTO DE 'EXPRESIDENTS'

Y respecto al debate que Compromís quiere volver a poner encima de la mesa en Les Corts sobre el estatuto de los 'expresidents' para quitar los "privilegios" a personas que "no se los merecen" como Carlos Mazón, el síndic de Vox ha valorado que su partido siempre ha defendido "la austeridad en el gasto y la sobriedad en donde se destinan los dineros de los valencianos", aunque ha considerado que este "no es el mayor problema que hay para la situación de austeridad".

Por el contrario, sí lo era "el mantenimiento de algunas comisiones sectarias que le interesaban a Compromís y que nosotros hemos conseguido eliminar en esta última reforma del reglamento" de Les Corts aprobada por el PP y Vox, que elimina el lenguaje inclusivo en el parlamento valenciano y las comisiones LGTBI, Derechos Humanos, Participación y Asuntos Europeos.

De hecho, ha considerado "curioso" que al síndic de Compromís, Joan Baldoví, "solo le importe eso y no otras cuestiones mucho más importantes para los valencianos". "No ha dicho nada de las prerrogativas que han tenido anteriores presidentes, como el último, el señor --Ximo-- Puig, o anteriormente el señor --Joan-- Lerma, y simplemente se le ocurre en estos momentos. Es otro mensaje a sus cachorros, es otro mensaje para quebrar lo que ha sido siempre la unidad institucional", ha sostenido.

Dicho esto, ha garantizado que Vox apoyará "todo lo que sea austeridad en el gasto" tanto "en este caso o en cualquier otro". "Si se tiene que estudiar este caso o cualquier otro, siempre apoyaremos las políticas de austeridad", ha recalcado.