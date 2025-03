Vox censura los "escraches" a Mazón en su visita a la Magdalena y acusa a la izquierda de "incendiar la calle"

PSPV y Compromís creen que los abucheos al 'president' son fruto de su "degradación": "Aparenta una normalidad que no existe"

VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha censurado los "escraches" al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, durante su visita este jueves a las fiestas de la Magdalena de Castelló de la Plana y ha acusado a la izquierda de "incendiar la calle" para "ganar" ahí "lo que no ha ganado en las urnas". En cualquier caso, ha considerado "normal" que haya "personas muy dolidas y que le pidan cuentas" al jefe del Consell, pero ha cargado contra el "movimiento continuo" que no apoya la reconstrucción.

De este modo lo han manifestado desde los distintos grupos de Les Corts, en declaraciones a los medios este viernes, después de que el 'president' suspendiera parte de la visita a las gaiatas ganadoras de este año en las fiestas de la Magdalena de Castelló tras ser increpado por un grupo de personas que reclamaban su dimisión.

Desde Vox, José Mª Llanos ha acusado a los partidos de izquierda de dedicarse a "incendiar la calle" en lugar de "hacer propuestas, ponerse manos a la obra y arrimar el hombro para sacar adelante a personas y familias" afectadas por la dana. "Ellos tienen que buscar un culpable de todo, que ya han decidido que es Mazón y, de esa manera, queda absuelto el que nos ha traicionado realmente a los valencianos, que es el gobierno de Pedro Sánchez", ha asegurado.

Según el síndic de esta formación, si la izquierda "incendia la calle", las personas "que están dolidas y que, de buena fe, quieren ver resultados rápidos de esta reconstrucción, lógicamente se enfadan y entonces actúan de forma, quizá, un poco exagerada".

Dicho esto, ha reconocido que la izquierda "se mueve muy bien en la calle" porque "siempre tienen ubicados a cinco, diez o quince personas para que sigan a todos los miembros" del gobierno valenciano, "fundamentalmente a Mazón para abuchearle", algo que desde Vox no "comparten". "Ellos que tienen la piel muy fina y que, cuando se les dice lo mal que lo hacen, enseguida se ponen casi a llorar, pueden montar todos los escraches con toda la violencia del mundo en la calle", ha censurado.

"NO PUEDE NI CAMINAR POR LAS FALLAS NI LA MAGDALENA"

Por el contrario, desde el PSPV, José Muñoz ha subrayado que el clima de "crispación y de degradación de la política valenciana" tiene un "único responsable" que es Carlos Mazón. "Ayer lo vimos de manera espontánea en Castelló, donde la población lo increpaba, lo mismo que reía cuando le pasó al presidente del Gobierno en Paiporta", ha aseverado, aunque con "una gran diferencia", que es que Pedro Sánchez tuvo entonces "una amenaza real contra su integridad física".

El síndic socialista ha considerado "evidente" que Mazón "no tiene el apoyo y la estima de su pueblo" porque "no puede caminar ni por las Fallas ni por la Magdalena" y tampoco "por ningún camino de la Comunitat Valenciana". "Hoy mismo, su conseller de Sanidad --Marciano Gómez-- también ha sido increpado en Catarroja", ha indicado.

Por ello, ha argumentado que la situación ya "no es únicamente de Carlos Mazón, sino del PP en su conjunto". "En democracia, cuando el clima de crispación es de tal nivel, cuando la sociedad ya no puede aguantar más, la única salida posible son las urnas", ha afirmado. "No queremos más relatos falsos de Carlos Mazón, lo que queremos es tomar la palabra y poder votar", ha reclamado.

En este punto, ha considerado que el PP y Mazón se están "engañando" al intentar "criminalizar a la sociedad valenciana" de este tipo de situaciones, lo que es "el último paso de la degradación política a la que puede caer" el dirigente 'popular' y su partido. "No hay víctimas buenas y víctimas malas", ha recalcado, al tiempo que ha instado al jefe del Consell a "reenfocar su discurso, repensar su estrategia y pedir perdón".

También han valorado la reunión que mantuvo la asociación SOS Desaparecidos --que ejerce una de las acusaciones particulares en la causa abierta para investigar la gestión de la dana del 29 de octubre-- este jueves con el 'president' de la Generalitat.

Al respecto, Muñoz ha hecho hincapié en que desde el colectivo le transmitieron a Mazón "claramente que tenía que dimitir" por "la situación límite para las víctimas y el conjunto de la sociedad". "Que las víctimas de la dana te digan a la cara que tienes que dimitir, que haces una degradación sistemática de la política valenciana y que no esté el 'president' de la Generalitat en la reconstrucción de la sociedad sino en la reconstrucción personal, al final hace que el clima social sea de una crispación brutal", ha lamentado.

"PRESIDENTE CLANDESTINO"

Mientras, Joan Baldoví (Compromís) ha calificado a Carlos Mazón de "presidente clandestino" por avisar "media hora antes de que iba a ir a Castelló". "Aún así tuvo abucheos y, aún así, no se presentó a la gaiata ganadora porque una manifestación espontánea de gente pedía su dimisión", ha incidido. Para el síndic, la "única alternativa" del jefe del Consell, por "decencia, dignidad y vergüenza", es dimitir.

Con ello, ha considerado que Mazón está tratando de "aparentar una normalidad que no existe en la calle", como demostró su visita a Castelló de la Plana este jueves y la posterior reunión con SOS Desaparecidos, que le transmitió de manera "muy clara y muy contundente" que "pida perdón, dimita y declare" en el juzgado.

"Toda esa normalidad que quiere aparentar no existe", ha insistido. "Tenemos un 'president' que no puede salir a la calle, y esa es la anomalía más grande que ha tenido la Presidencia de la Generalitat. Tenemos un 'president' al que no quieren ni sus propios votantes. Y ayer en Castelló la gente lo volvió a decir", ha subrayado.

En este punto, ha lamentado que la comisión de investigación de la dana en Les Corts vaya a ser "a medida de los intereses del PP" tras pactar esta formación y Vox el plan de trabajo y ya "nace coja". "Parece la del accidente del metro, donde personas determinadas del entorno de Mazón no vendrán", ha cuestionado.

"Nosotros no vetamos a nadie, pero ellos sí que han vetado a personas clave que podrían dar mucha información y mucha claridad sobre lo que pasó esos días", ha advertido, al tiempo que ha hecho hincapié en la necesidad de "escuchar a las víctimas" en este foro por "justicia y dignidad".

Además, ha respondido a Vox que él, a diferencia de Mazón, sí que puede "salir a la calle" y sí que tiene "una agenda pública". "Todo el mundo sabe que hoy voy a Castelló y que iré por la calle, e iré solo. El 'president' no puede", ha sostenido. Dicho esto, ha recalcado que las personas que increparon a Mazón "no fue gente de Compromís". "No lo quieren ni sus propios votantes", ha insistido.

Por todo ello, ha considerado que "lo que debería hacer una persona que no es querida por su pueblo es tener un poco de dignidad, un poco de vergüenza y dejar ese cargo porque lo está ensuciando" y "atacando". "Y la institución no puede estar salpicada por la permanencia de un 'president'", ha argumentado.

Finalmente, tanto PSPV como Compromís han animado a participar en la sexta manifestación para reclamar la dimisión de Mazón, que recorrerá este sábado las calles del centro de València para reclamar "justicia, reparación y dignidad" por los 228 fallecidos de la dana.