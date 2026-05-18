Vox confía en "no parar de subir" y afianzarse como fuerza política "relevante" también en la Comunitat Valenciana

El síndic del grupo parlamentario VOX, José María Llanos, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 30 de abril de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha celebrado los resultados cosechados por su partido en las elecciones andaluzas de este domingo y ha confiado en afianzarse también en la Comunitat Valenciana como fuerza política "relevante", para lo que ha deseado que la formación "no pare de subir frente a quienes están certificando todos los días nuestra defunción".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, en las que ha hecho balance de las elecciones andaluzas, en las que Vox solo creció un diputado en relación a los comicios de 2022 pero logró su objetivo de ser decisivo para la investidura de Juanma Moreno (PP), que volvió a ganar ampliamente los comicios pero se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta (55 diputados) al perder cinco parlamentarios.

Llanos ha destacado que su partido en Andalucía "ha subido en votos, en porcentaje y en escaños y eso es fruto de un trabajo en la calle, pisando todos los municipios uno a uno y hablando de lo que son políticas concretas, de las cosas que les importan a todos los ciudadanos, de las cosas del comer, que es lo que de verdad está defendiendo Vox en todas partes".

"Se ha hablado del campo, de luchar contra las políticas del fanatismo verde, de la prioridad nacional en las ayudas sociales, en el acceso a la vivienda, en la defensa de los nuestros. Y eso, desde luego, más de medio millón de votos en Andalucía han sido la recompensa", ha resaltado.

Preguntado por si este resultado puede servir de precedente para las elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana el próximo año, ha apuntado que sería "lo que ha ocurrido en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León ahora en Andalucía" y es que Vox "sube y cada vez tiene mayor apoyo de la ciudadanía, que se está dando cuenta de que Vox está aquí para solucionar las cosas, para cambiar las políticas y defender a los ciudadanos".

"ESA REFLEXIÓN LA TENDRÁN QUE HACER ELLOS"

Cuestionado sobre el retroceso del bloque PP-Vox en Andalucía y si les preocupa esta situación, Llanos ha reivindicado que su grupo "ha obtenido más porcentaje, más votos y más escaños" mientras que quien "ha perdido cinco escaños ha sido el PP", por lo que "esa reflexión, en todo caso, la tendrán que hacer ellos".

"Nosotros lo que estamos viendo es que nos afianzamos como una fuerza política relevante, estamos hablando de las cosas que a la ciudadanía le interesan, le importan, porque son las que por convicción también defendemos en nuestro proyecto, en el proyecto de Vox, y eso se está notando", ha agregado.