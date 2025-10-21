Vox se congratula de la eliminación de la comisión LGTBI en Les Corts y el PP insiste en que es una “reorganización”

PSPV y Compromís ven a Mazón “arrodillado ante Vox”: “Se han convertido en hermanos gemelos”

Vox se ha congratulado de la propuesta de reforma del reglamento de Les Corts que ha pactado junto al PP para eliminar el nombre de cuatro comisiones parlamentarias, entre las que ha destacado la de Políticas LGTBI. “Hemos conseguido lo que queríamos”, ha manifestado su síndic, José Mª Llanos.

Por su parte, el PP ha insistido en que se trata de una reorganización en la que “no se prohíbe hablar de nada”. “Al contrario, intentaremos ser más efectivos en la tarea de Les Corts”, ha subrayado su síndic, Juanfran Pérez Llorca.

Así se han posicionado, en rueda de prensa tras la junta de síndics, sobre la proposición de ley que ambos grupos registraron este lunes. Esta propuesta plantea eliminar cuatro comisiones parlamentarias (LGTBI, Asuntos Europeos, Derechos Humanos y Participación) y dejar de utilizar el lenguaje inclusivo en las publicaciones de la cámara para centrarse en “lo recomendado por la Real Academia de Lengua Española (RAE)", además de otros cambios en el reglamento.

El síndic de Vox, preguntado por la matización que realizó el PP a última hora de este lunes defendiendo que es una reorganización, ha subrayado que su grupo “nunca” ha querido una comisión LGTBI específica ni ha “engañado” diciendo lo contrario.

“La propuesta de reforma del reglamento está registrada y no hay una comisión LGTBI, ni europea, ni de Derechos Humanos”, ha recalcado, aunque ha admitido que estos “temas específicos” podrán estar “englobados en otras comisiones”. Y ha zanjado: “Si a la oposición le gusta ponernos medallas, que nos las pongan, nosotros solo tenemos fobia a la imposición y a discriminar entre unas personas y otras”.

Desde el PP, Pérez Llorca ha hecho hincapié en que “se mantienen todas las comisiones y todas tienen garantizada su discusión”, además de destacar que algunas “ahora tendrán carácter legislativo que antes no tenían”. “Ninguna de las modificaciones excluye a ningún movimiento ni evita tratar ningún asunto”, ha insistido.

Ha asegurado que las críticas de PSPV y Compromís al respecto son “mentira” y buscan, según él, “tapar los casos de corrupción del Partido Socialista”. “Hay que quitarse las caretas y separar muy bien lo que a veces es un exceso de paripé de las cosas concretas”, ha reivindicado.

Entre los grupos de la izquierda, el síndic socialista, José Muñoz, ha reprochado al ‘president’ de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, que “venda cualquier avance en derechos y libertades para mantenerse en el poder” cuando ha reiterado que “es evidente que su fin político fue el 29 de octubre”, día de la dana que provocó 229 fallecidos.

Muñoz ha señalado que “Vox saca todo lo que quiere a Mazón” y él “se arrodilla a la extrema derecha”, con “un PP entregado a las tesis más ultras”. Es algo que ha relacionado con el acuerdo de gobierno entre el PP de Mazón y Vox en 2023 y con “otras cesiones” desde entonces.

También Joan Baldoví (Compromís) ha criticado los acuerdos entre PP y Vox, a los que ve “difícil de distinguir" porque cree que, con estas propuestas, "se han convertido en dos hermanos gemelos”.

"Estamos volviendo a las peores etapas del NO-DO”, ha lamentado, y ha ironizado con que la comisión “de Familia” en la que se integrarán las políticas LGTBI "se podría llamar de labores”.