Vox cree que todavía hay "mucho que trabajar" sobre los presupuestos de 2025 antes de aprobar unos nuevos

VALÈNCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha considerado que en este momento todavía hay "mucho que trabajar" sobre los presupuestos de la Generalitat de 2025 antes de aprobar unas nuevas cuentas para el ejercicio 2026. "Hay que ejecutar y poner en marcha todo lo que ya se acordó", ha sostenido.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes antes de la Diputación Permanente de Les Corts, al ser preguntado sobre la disposición del Consell de cara a presentar un proyecto de presupuestos para 2026, apenas unos meses después de que Les Corts aprobaran --a finales de mayo con los votos del PP y Vox-- las cuentas para el presente ejercicio, centradas en la reconstrucción tras la dana.

Al respecto, José Mª Llanos ha pedido "aplicar el sentido común": "Hay que aplicar la razón y nuestros presupuestos se aprobaron el 31 de mayo. Creo que hay que ejecutar y que poner en marcha todo lo que ya se acordó. Costó, pero se consiguió acordar esos presupuestos buenos para la reconstrucción, y creo que todavía tienen mucho que trabajar sobre esos presupuestos".