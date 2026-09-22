Vox critica en sus conclusiones de la comisión de VPP de Alicante las incomparecencias de Echávarri y Barcala

Archivo - Imagen de archivo de Luis Barcala (i) y Carmen Robledillo (d) - Joaquín P.Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox en el Ayuntamiento de Alicante ha criticado en sus conclusiones sobre la comisión de viviendas de protección pública (VPP), constituida tras la polémica de los pisos del Residencial Les Naus, levantados sobre suelo municipal que fue enajenado y cuyas adjudicaciones está investigando una jueza, que no comparecieran en este órgano ni el exalcalde Gabriel Echávarri (PSPV) ni el actual primer edil, Luis Barcala (PP).

También ha señalado que el consistorio necesita "mecanismos de control político mucho más eficaces, transparentes y seguros" y que el suelo público y las VPP tienen que gestionarse con "controles reforzados" y con "una transparencia absoluta", según recoge el documento de planteamientos finales de esta formación, consultado por Europa Press.

Vox cree que la capacidad material de investigación y/o análisis de la comisión se ha visto "mermada por problemas relativos a la documentación, por la ausencia de determinadas comparecencias y por la imposibilidad de realizar diversos interrogatorios inicialmente previstos".

Por otra parte, ha sostenido que "la comisión no ha podido alcanzar el mismo grado de esclarecimiento material que habría sido posible con la totalidad de la documentación y de las comparecencias inicialmente previstas".

Así, Vox ha incidido en que "las comparecencias, actas y documentación examinadas no permiten afirmar, por sí solas, la existencia de actuaciones ilícitas atribuibles individualmente a una persona concreta" y "tampoco permite afirmar que todas las cuestiones políticas suscitadas durante los trabajos hayan quedado completamente esclarecidas".

Igualmente, considera "necesario" diferenciar entre "responsabilidad jurídica y responsabilidad política", con el fin de evitar "acusaciones carentes de acreditación" y "conclusiones políticas excesivamente complacientes".

"REFORMAR EL RÉGIMEN MUNICIPAL DE LAS COMISIONES"

Del mismo modo, ha concluido que el funcionamiento de esta comisión demuestra "la necesidad de reformar el régimen municipal de las comisiones de investigación y/o análisis para garantizar su verdadera eficacia".

Por ello, Vox ha propuesto que se incorpore al Reglamento Orgánico del Pleno una regulación "específica" y "completa" de las comisiones, que se establezcan "reglas claras" sobre citaciones, comparecencias, excusas y reprogramaciones y que se garantice que toda la documentación necesaria se encuentre "a disposición de los grupos políticos con suficiente antelación".