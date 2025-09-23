Vox exige a Mazón que se “aclare” con el valenciano y le apoya en la reconstrucción tras la dana

El presidente de Vox Valencia, José María Llanos, durante el Debate de Política General, en les Corts Valencianes, a 23 de septiembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha reclamado al Consell de Carlos Mazón que se “aclare” con su postura en torno a la lengua valenciana y ha mostrado su respaldo a sus medidas de reconstrucción tras la dana, mientras ha cargado contra “la falta de compromiso y responsabilidad” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Llanos, en el último turno de los grupos de la oposición en el Debate de Política General, ha aludido al valenciano después de que Mazón haya anunciado en su discurso de este martes que propondrá cambiar el nombre de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) por “Acadèmia de la Llengua Valenciana” para “ajustar” su ámbito de actuación y que así pueda velar por la “realidad diferenciada” de la lengua valenciana.

Durante su intervención, el síndic de Vox ha acusado a la ministra y líder del PSPV, Diana Morant, de querer “imponer el catalán en la Comunidad Valenciana” por querer “subvencionar al enemigo en casa: a la AVL” desde el Gobierno, tras los recortes a la institución en los presupuestos de la Generalitat para 2025 propuestos por su grupo.

“Y al Partido Popular, Vox le decimos lo mismo: aclárense. No se puede contentar a todo el mundo; en la vida, y en política sobre todo, hay que tomar decisiones con firmeza, con seriedad y con responsabilidad. Luego hablaremos de qué se puede hacer ante el blindaje de la AVL que nos impusieron, pero de momento hablen claro: ¿Lengua valenciana sí o lengua valenciana no?”, ha dicho al PP.

En cualquier caso, ha avisado que “todos van a tener que retratarse” porque Vox propondrá en Les Corts “la homologación de los títulos de valenciano, otorgados por y bajo el amparo de la Real Academia de Cultura Valenciana”, al considerar que “no es jurídicamente admisible que una capacitación oficial que se tenía, se pierda por intereses políticos y sectarios”.

Además, ha acusado al presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, de querer “convertirse en emperador de todos los valencianos, expoliando nuestra cultura”, y le ha advertido que “con los valencianos no se juega”. “Vox está aquí para que no nos quiten la identidad, para que no nos arrebaten lo nuestro”, ha añadido.

"HEMOS COLABORADO Y VIGILADO LA RECONSTRUCCIÓN"

Respecto a la dana, Llanos ha asegurado que Vox ha “colaborado y vigilado desde el primer momento” la reconstrucción y ha denunciado “sin medias tintas” todo lo que no le ha gustado por parte del Consell y del Gobierno. Ha destacado que las ayudas autonómicas, “con la exigencia de Vox, llegaron desde el minuto uno”, ante “la falta de compromiso y responsabilidad” por parte del Ejecutivo central.

También ha acusado al PSOE de bloquear la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso y de no permitir que Sánchez comparezca en la de Les Corts, lo que cree que demuestra que el Gobierno solo “pretende condenar a los demás e irse de rositas, por su inacción, incompetencia y conducta criminal”.

Ha criticado la protesta “orquestada y teledirigida” organizada este martes por asociaciones de víctimas frente a Les Corts contra el Consell de Mazón, mientras ha subrayado que es “imposible de ocultar el abandono y la traición de Sánchez” a los afectados.

El síndic de Vox ha reiterado que exigirán “todas las responsabilidades” por la gestión de la dana, “caiga quien caiga y sin distinción de color político”, al tiempo que ha acusado a PSPV y Compromís de querer “generar un 11M” con esta tragedia y “calentar la calle”.

En general, ha asegurado que, gracias a su formación, se ha “conseguido a nivel autonómico revertir drásticamente algunas de esas enfermedades sociales y políticas que nos había contagiado la izquierda”. Ha destacado medidas como la Ley de Libertad Educativa, la Ley de Concordia o las bajadas de impuestos: “Mucho más haríamos si el gobierno fuera de Vox, pero gracias a Vox se han conseguido grandes cosas”.

Tras recordar las medidas adoptadas por su partido cuando ostentaba las consellerias de Cultura, Agricultura y Justicia –antes de la salida de Vox de todos los gobiernos autonómicos en 2024–, ha explicado que siguieron negociando con el Consell y con el PP desde la oposición “todo aquello que era bueno para los valencianos” y por eso apoyaron los presupuestos: “Ya sea desde dentro del gobierno o desde fuera, nuestra firme intención es trabajar por y para los valencianos".

VIVIENDA Y SEGURIDAD

De cara al futuro, ha instado a Mazón a avanzar en ámbitos como la vivienda, con la “imprescindible” liberalización de suelo para construir vivienda social y con un “plan de choque para liberalizar viviendas okupadas” para destinarlas a alquiler. Y ha pedido priorizar “a los de aquí, a los nacionales”, en las ayudas de vivienda.

Otra de sus propuestas, en materia de inmigración y seguridad, es “modificar el arraigo”, como su grupo ha propuesto en el Congreso y en Les Corts, y “saber exactamente cuánto cuesta la inmigración ilegal a las arcas públicas”. Al respecto ha destacado medidas incluidas en los segundos presupuestos de Mazón, como la realización de pruebas de edad “para que un adulto no se haga pasar por un menor”.