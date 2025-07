Vox hace un balance "positivo" de los dos años de gobierno de Mazón: "Está haciendo lo que tiene que hacer"

Desliza que están más cómodos fuera del Consell: "La lealtad que tenían que tener nuestros consellers quizás pudo obtener menos resultados"

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha hecho un balance "necesariamente positivo" de los dos años de gobierno de Carlos Mazón en la Comunitat Valenciana, el primero de ellos formando parte del Consell y el segundo "colaborando" desde fuera con la aprobación de unos presupuestos "imprescindibles para los valencianos" tras la dana del 29 de octubre. "Está haciendo lo que tiene que hacer, sacar adelante la situación de los municipios directamente afectados", ha valorado la formación.

"Las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero partiendo de la situación en la que nos encontrábamos, desde luego creo que el balance tiene que ser positivo", ha sostenido el síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, en declaraciones a los medios este lunes.

Llanos ha puesto en valor "el primer año de gobierno en el que en coalición gobernamos Vox con el PP" y ha valorado que en aquel ejercicio "estando Vox en el gobierno conseguimos, por primera vez después de ocho años de liberticidio y recorte de libertades, traer la libertad lingüística a los colegios y la autoridad de los padres para elegir en qué lengua querían educar a sus hijos".

Además, ha continuado, "trajimos una ley de concordia que no distinguía entre buenos y malos, sino que trataba por igual a todos los españoles". Y en justicia, "protegimos a nuestros agricultores respecto del espolio y el robo en sus propiedades". "También fijamos el tercer turno en bomberos forestales para poder prevenir y atender las necesidades climáticas", ha resaltado.

En el apartado cultural, ha reivindicado, "eliminamos todo lo que eran las subvenciones al sectarismo, a la ideologización, al separatismo catalán, que es un caballo de Troya dentro de nuestra comunidad". Y en agricultura "impulsamos el desarrollo de las estructuras agrarias, apoyamos a nuestros agricultores y fijamos 32 millones para seguros agrarios".

"SE PUEDE GESTIONAR MEJOR SIN DESPILFARRAR"

Mientras, en el segundo año del gobierno de Mazón, ha repasado que Vox "ha colaborado para la aprobación de los presupuestos de la recuperación, imprescindibles para los valencianos y los afectados por la riada". "Hemos aportado muchísimas más cosas también en positivo, partiendo de que se ha demostrado que se estaba gastando de una forma incontrolada e innecesaria, y hemos evitado duplicidad", ha resaltado. "Se puede gestionar mejor sin despilfarrar el presupuesto", ha recalcado.

"El resultado de aquel primer año de gobierno entre Vox y PP y este segundo en el que hemos colaborado en la aprobación de los presupuestos tiene que ser necesariamente positivo, sin echar campanas al viento. Las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero partiendo de la situación en la que nos encontrábamos desde luego creo que el balance tiene que ser positivo", ha expuesto el síndic de Vox.

Preguntado por si se hubiera gestionado "mejor" la dana del 29 de octubre con Vox dentro del Consell y por cómo se puede sostener a un 'president' que "no puede visitar los pueblos de la dana sin ser abucheado", José Mª Llanos ha argumentado que "lo que pudo haber sido y no fue no lo sabemos", pero ha considerado que su partido hubiera "puesto todo su empeño y diligencia en afrontar esta situación".

Y sobre la segunda cuestión, ha señalado que habrá que preguntarle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que no puede visitar la zona de la riada, que cuando viene a Valencia viene en contadas ocasiones con una especie de papamóvil y se encierra en Delegación de Gobierno porque no puede pisar la calle". A su juicio, Carlos Mazón "está haciendo lo que tiene que hacer, sacar adelante la situación de los municipios directamente afectados".

MÁS CÓMODOS DESDE FUERA DEL CONSELL

Cuestionado sobre si en Vox se han sentido "más cómodos" formando parte del Consell o desde fuera, Llanos ha argumentado que cuando "uno forma parte de un gobierno en minoría es evidente que hay que ceder y hay que llegar a negociaciones". "Y esa lealtad institucional que tenían que tener nuestros consellers a todo el Consell, evidentemente quizás pudo en aquel primer año obtener menos resultados que en este segundo", ha reconocido.

En este sentido, se ha mostrado "muy satisfecho" de que Vox "haya podido influir de forma notoria" en la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2025. "Siempre lo que nos ha movido es el servicio público y hemos peleado tanto o más que cuando teníamos los sillones. A nosotros no nos interesan los sillones, nos interesan los resultados. Por eso nos fuimos de los gobiernos cuando --el líder del PP Alberto Núñez-- Feijóo nos echó", ha subrayado.

"Por eso exigimos al PP de la Comunidad Valenciana, al presidente de la Generalitat, que fuera claro en cuanto a que el Pacto Verde que está subyugando y sometiendo a nuestro campo y que fuera claro en la inmigración ilegal que tanta inseguridad está provocando en toda España. Lo hizo y, a partir de entonces, las negociaciones pudieron salir adelante", ha repasado.

COMPROMÍS HACE "TEATRO" CON LA "PAGUITA" DE MAZÓN

Y sobre las críticas de Compromís a la "paguita" de 75.000 euros anuales que se ha garantizado Mazón al cumplir dos años de 'president', el síndic de Vox ha acusado a la coalición de hacer "teatro": "A ellos les importa la paguita, pero cuando teníamos la primera junta de síndics de esta legislatura alguien de Compromís dijo que en el Senado les ponían jamón y aquí solamente hay caramelos. No se nos hubiera ocurrido a nadie de Vox hacer ese comentario tan estúpido. Y en esa línea siguen".

Dicho esto, ha asegurado que a Vox le "da igual si se cumplen los años para poder acceder" al Consell Jurídic Consultiu "o no". "Lo que nos importa es que la izquierda está impidiendo la renovación del CJC gracias a ser órgano estatutario y requerir una mayoría de tres quintos. Eso sí nos importa, que estamos en periodo de vacancia en tantos y tantos órganos relevantes de la Generalitat", ha incidido.