Vox insiste en que los recortes a la AVL, sindicatos y patronal están negociados con el PP, que no concreta su postura

500.000 euros menos para la promoción del valenciano y 300.000 menos para el audiovisual en valenciano, entre las enmiendas de Vox

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha insistido en que los recortes presupuestarios a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), a los sindicatos mayoritarios (CCOO PV y UGT-PV) y a la patronal autonómica (CEV) están consensuados con el PP, algo que la portavoz adjunta del grupo 'popular' Laura Chulià no ha querido concretar de momento.

Así lo han trasladado a unas horas de que finalice el plazo, este lunes por la tarde, para que los grupos de Les Corts registren enmiendas parciales al proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2025.

Dos de las principales exigencias de Vox para apoyar estas cuentas son reducir el presupuesto de la AVL hasta el 50%, en lugar del 25% proyectado por el Consell, y disminuir en un 30% las aportaciones a los sindicatos y a los empresarios.

A preguntas de los periodistas, el síndic de Vox ha asegurado que "todas esas enmiendas están negociadas con el Partido Popular", aunque ha remarcado que desconoce si lo están "al cien por cien o al 98%". "Pero están negociadas con el grupo parlamentario 'popular'", ha reiterado.

Dicho esto, ha afirmado que es una "falsedad" que Vox pretenda "reducir el fomento del valenciano" con el recorte a la AVL, ya que según él lo que quieren es "reducir el fomento del catalán".

"En nuestras enmiendas hay fomento del valenciano, de nuestra lengua propia, junto del español. Hay una lucha incansable, un compromiso personal y de Vox de defender a los valencianos frente a cualquier separatismo", ha reiterado, y ha confirmado que habrá ayudas a la RACV, a Lo Rat Penat y a otras entidades similares.

Preguntado de dónde saldrán estas partidas, Llanos ha señalado que "evidentemente" será de los fondos "destinados al catalán". Sobre hasta dónde se recortarán los fondos de la AVL, ha indicado que "si no es hasta el 50% será al 47%", al tiempo que ha augurado que también se cumplirán las reducciones propuestas por Vox para sindicatos y patronal.

PP: "CUANDO NEGOCIAS HAY QUE CEDER"

Por su parte, la portavoz adjunta del PP se ha limitado a afirmar que "ahora mismo" no puede decir si su grupo apoyará o no estas enmiendas de Vox. "Estamos abiertos como siempre a dialogar con todos, pero es difícil con el que tiene el 'no' por respuesta", ha añadido en alusión a PSPV y Compromís.

Cuestionada por si Vox miente al decir que el PP apoya estos recortes, la 'popular' ha admitido que "cuando negocias hay que ceder en diversas cuestiones", aunque ha reiterado que todavía no puede concretar la postura de su grupo porque "las personas que lo tienen que analizar no lo han analizado". Además, ha añadido que "todo se puede transaccionar".

RECORTES DE VOX EN LA AVL

Entre las enmiendas relativas a la AVL, Vox pide disminuir en 200.000 euros los gastos de personal para destinarlos a la rehabilitación de la sede de Lo Rat Penat, así como crear una nueva línea de 480.000 euros para realizar "jornadas sobre el reino de Valencia y la cultura valenciana" a repartir entre los ayuntamientos de Oropesa del Mar, Xirivella, Sant Vicent del Raspeig y Elche.

Estos 480.000 euros saldrían de los recortes que propone en determinadas líneas de la AVL: gastos diversos, trabajos realizados por otras empresas y profesionales, edición y distribución de publicaciones institucionales, investigación e innovación.

Vox también plantea destinar 70.000 euros a esas "jornadas sobre el reino de Valencia y la cultura valenciana", a repartir entre "asociaciones culturales en concurrencia competitiva", con 50.000 euros que antes se dedicaban al fomento del uso del valenciano en medios de comunicación y con 20.000 euros que se invertían en acuerdos de colaboración.

Y pide aumentar en 67.000 euros los fondos destinados a la Fundación Universitaria San Pablo CEU para esas "jornadas sobre la historia del Reino de Valencia y la cultura valenciana", con fondos antes destinados a promoción del libro en valenciano, actividades culturales y académicas, ayuntamientos, teatro no profesional en valenciano, investigación sociolingüística o Fundació Carles Salvador.

Paralelamente, Vox insta a reducir subvenciones nominativas de la Conselleria de Educación a determinadas entidades: 100.000 euros menos para Fundació Full, 30.000 euros menos para Bromera, 30.000 euros menos para Fundación Max Aub. Esos 160.000 euros irían a parar, según su propuesta, a fomentar "la lectura y la comprensión lectora en ambas lenguas oficiales, en niños de hasta 13 años, con la coparticipación de los padres".

MENOS DINERO A PROMOCIÓN DEL VALENCIANO Y AL AUDIOVISUAL

Este grupo pide disminuir en medio millón de euros las ayudas a la promoción del valenciano en el ámbito social, de los que propone destinar 200.000 euros a las AMPA, 150.000 euros a "actuaciones para la mejora del éxito y la reducción del abandono escolar", 100.000 euros a adquisición de productos de apoyo para alumnos con necesidades especiales y 50.000 euros en subvenciones para la integración de alumnos de educación especial.

Propone además quitar 12.000 euros a líneas de normalización lingüística (campañas de animación a la lectura en valenciano, actividades de fomento del valenciano y fomento de la música profesional en valenciano) para repartirlos entre la Federación de Corales de la Comunitat Valenciana y la Associació d'Estudis del Cant Valencià en materia de "promoción de la música valenciana" y "fomento de la música en valenciano".

En cuanto al Institut Valencià de Cultura (IVC), plantea reducir en 300.000 euros la línea de fomento y promoción del audiovisual valenciano para destinar ese dinero a "incentivos para documentales sobre tradiciones vivas y sectores artesanales tradicionales en la Comunidad Valenciana".

Otra enmienda de Vox relativa al valenciano consiste en reducir en 30.000 euros las ayudas a las 'muixerangues' y a los 'dolçainers i tabaleters' para destinarlas a "gastos de mantenimiento del Museo de la Naranja". Y pide modificar la finalidad de la línea de fomento de las artes escénicas para establecer que se dirija "en particular" a danza española, lírica y circo.

REDUCCIONES A LOS SINDICATOS

Respecto a los sindicatos, Vox plantea reducir en 120.000 euros la línea de compensación económica por la participación institucional de CCOO PV y UGT-PV, respectivamente, así como quitar 90.000 euros destinados a CCOO PV en otras partidas, para destinar todo ese dinero (330.000 euros) a impulsar la actividad de autónomos y pymes afectados por la dana.

En otra propuesta pide disminuir en 60.000 euros dos partidas destinadas a UGT-PV, una de ellas referente a la implantación de planes de igualdad, sin concretar a qué se destinaría ese dinero.