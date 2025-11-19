Vox muestra “buena sintonía” para apoyar la investidura de Llorca, pero remarca que el acuerdo no está cerrado

Archivo - El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, y el del PP, Juanfran Pérez Llorca, en una junta de síndics - José Cuéllar/Corts Valencianes - Archivo

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado que hay “buena sintonía” con el PP y "predisposición" a apoyar la investidura de Juanfran Pérez Llorca como candidato a presidir la Generalitat, aunque ha subrayado que el acuerdo todavía no está cerrado y no ha querido entrar en cuáles son las líneas rojas de su partido.

Sí ha apelado a la “responsabilidad” y a la “altura de miras” del PP con la “estabilidad” de la Comunitat Valenciana, sobre todo en la reconstrucción tras la dana. “El Partido Popular tendrá que estar a la altura, y confiamos en que sepa estarlo para cerrar un buen acuerdo para los valencianos y apoyar la investidura”.

Así lo ha trasladado a los periodistas después de que el PP haya registrado en Les Corts la candidatura de Pérez Llorca como sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat, en el último día de plazo para hacerlo. Los ‘populares’ necesitan los 13 votos de los diputados de Vox para investir a su candidato.

Llanos ha explicado que PP y Vox están “en negociaciones” para llegar a un acuerdo que “no está cerrado”. Además, ha recalcado que el objetivo de su partido es “mantener el mejor gobierno posible para los valencianos en estos momentos”, como ha asegurado que han hecho en los dos últimos años para “solucionar los problemas de los valencianos”.

Dicho esto, el síndic de Vox no ha entrado en cuáles son las líneas rojas de Vox para apoyar la investidura. “Ese no el tema de hoy y conocen perfectamente nuestro programa. Estamos negociando un acuerdo beneficioso para los valencianos”, ha zanjado.

"NO VAMOS A EXIGIR UN ACTA NOTARIAL"

Preguntado por si será necesario plasmar el acuerdo en un documento firmado previo a la investidura, ha insistido en que Vox esperará a que la negociación “llegue a buen fin” para apoyar la investidura. “No vamos a exigir un documento notarial”, ha indicado.

Ha asegurado así que es suficiente con que haya un “acuerdo cerrado” con el PP antes del debate de investidura. Un pacto que ha avanzado que no se “escenificará” porque, según él, “Vox nunca escenifica y siempre da las explicaciones con luz y taquígrafos al pueblo valenciano”.

En esta línea, el síndic de Vox ha rechazado “adelantar el contenido de la negociación”. “Si llegamos a un acuerdo, todo el mundo lo sabrá”, se ha limitado a decir.

Tampoco ha querido “entrar en cuestiones concretas” al ser cuestionado por qué supondría para la Comunitat Valenciana que Vox forzara al PP a rechazar el Pacto Verde Europeo, ni ha contestado a la pregunta de si las negociaciones se pilotan desde Madrid o desde València: “Estamos negociando Vox y el Partido Popular”.

Sobre si Vox planteará entrar al Consell, del que formó parte entre 2023 y 2024 durante el primer año de gobierno de Mazón, Llanos ha repetido que la negociación “todavía está en marcha” y ha recalcado: “Desde luego, esa no es una cuestión que nos importe en estos momentos”.