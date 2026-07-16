Vox no retirará “en principio” su apoyo a los presupuestos por la negativa del PP a recortar fondos a la AVL

Archivo - El síndic del grupo parlamentario Vox, José María Llanos, durante una sesión de control en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado que su partido “en principio” no retirará su apoyo a los presupuestos de la Generalitat para 2026 por el hecho de que el PP no haya querido votar a favor de su enmienda para retirar más fondos económicos a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

“El hecho de que una enmienda no haya sido aprobada en principio no condicionará los logros obtenidos para el bienestar de la ciudadanía. Sí que nos gustaría que el Partido Popular fuera valiente y apostara por defender nuestra lengua propia y nuestra identidad y por perseguir una academia valenciana de la lengua que es el enemigo dentro de casa”.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en los pasillos de Les Corts un día después de que el PP anunciará que no va apoyar la enmienda de Vox para recortar 972.000 euros a la institución normativa del valenciano.

En concreto, los de Abascal plantea reducir la partida de gastos de personal de la AVL en 870.000 euros, la de gastos diversos en 20.000 euros, la de trabajos de otras empresas y profesionales otros 20.000 euros, la de fomento del valenciano en medios de comunicación en 50.000 euros y la de los premios Carme Miquel en 12.000 euros. Toda esta cantidad (972.000 euros) la propone destinar al Consell Jurídic Consultiu para la implantación de una herramienta de inteligencia artificial.

Preguntado por si la negativa del PP a estos recortes a la AVL condicionará el apoyo de Vox a los presupuestos, Llanos se ha limitado a destacar que saldrán adelante “el 99% de las enmiendas de Vox” gracias al respaldo de los ‘populares’, por lo que “en principio” no contempla que su grupo retire el apoyo a las cuentas autonómicas, que se aprobarán definitivamente en el pleno de la próxima semana.

“La ley de medidas, igual que los presupuestos, tienen un apoyo por parte de Vox, al menos en el 99% y, desde luego, eso es positivo para todos los valencianos”, ha dicho. Este jueves, el pleno de Les Corts debate las enmiendas a la totalidad de PSPV y Compromís a ley de medidas fiscales, la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos.

Por otro lado, cuestionado por el hecho de que el PP haya acordado una enmienda junto a Vox a los presupuestos para recortar en 50.000 euros las ayudas a CCOO PV y UGT-PV para elaborar planes de igualdad, y finalmente no se hayan reducido los fondos de la patronal autonómica CEV como él mismo aseguró hace unos meses, Llanos ha insistido en que “se ha reducido todo lo que se ha podido”.

Según ha explicado, “lo que no se podía reducir por ley eran los gastos que ya estaban ejecutados y la participación institucional”. Dicho esto, ha garantizado que “está en la intención y en la voluntad” de Vox poder “reducir a cero”, cuando tenga “el apoyo mayoritario de la ciudadanía”, esas “aportaciones a los sindicatos y a la patronal”.

"EN PLENO JULIO"

Por su parte, el síndic del PP, Nando Pastor, se ha limitado a destacar la inminente aprobación de los presupuestos y de la ley de acompañamiento “en pleno julio”, algo que según él “pone de manifiesto la capacidad de diálogo del ‘president’ Pérez Llorca”.

Preguntado por las cesiones del PP a Vox en la ley de acompañamiento, Pastor ha valorado como “gran noticia” la reducción del IRPF, algo que “va en el ADN del Partido Popular” y que fue una “promesa electoral” en la campaña de 2023 del ‘expresident’ Carlos Mazón para acabar con lo que denominan “infierno fiscal”.

Entre los grupos de izquierda, el síndic socialista, José Muñoz ha vuelto a denunciar que la ley de acompañamiento es “injusta” al introducir “por primera vez en la democracia española un criterio racista como el ‘apartheid’” de la prioridad nacional reclamada por Vox para anteponer a los españoles al acceso a la vivienda y a las ayudas públicas de la Generalitat.

LA PRIORIDAD NACIONAL, "UN PRECEDENTE PELIGROSÍSIMO"

Muñoz ha advertido que supone “un precedente peligrosísimo” y “una auténtica barbaridad”, por lo que ha garantizado que el PSPV piensa “combatirlo” y llegar “hasta las últimas consecuencias para evitar que esto sea una realidad”.

“Lamentablemente, la debilidad de Pérez Llorca permite que se introduzcan criterios racistas en las cuentas –ha reprochado al ‘president’--. Volvemos a ser pioneros en lo malo por culpa de un Partido Popular débil y absolutamente entregado a la extrema derecha de Vox”

Y Joan Baldoví (Compromís) ha señalado que el resultado de los presupuestos y la ley de acompañamiento es que “Vox está contento” por el apoyo del PP a la gran mayoría de sus enmiendas.

Entre ellas ha afeado a PP y Vox, “estos que van tan de cristianos y que tienen mucha estima al Papa”, que sean “capaces de quitar una subvención a la Cruz Roja para atender a personas necesitadas para dedicarla a un informe que lo único que pretende es vincular inmigración y delincuencia y fomentar el odio”.

Baldoví también ha acusado a ambos partidos de querer beneficiar a las grandes fortunas con sus bajadas de impuestos, así como de priorizar “otras mandangas” como las “campañas de autobombo” de Presidencia de la Generalitat antes que las necesidades de los valencianos.