Vox pide en Les Corts prohibir el nicab y el burka en espacios públicos

VALÈNCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado este viernes una proposición no de ley (PNL) en Les Corts para instar al Consell en funciones, que gobierna el PP en solitario, a prohibir el uso del nicab y el burka en espacios públicos "por atentar contra la dignidad de las mujeres".

Esta PNL, registrada este viernes por la tarde como una propuesta de tramitación de urgencia, coincide con las negociaciones entre PP y Vox para acordar a un sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat, con el plazo abierto hasta el próximo miércoles. Los 'populares' propusieron como candidato al secretario general del PPCV y síndic en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca.

En la proposición no de ley, Vox pide instar al Consell a mostrar su rechazo al uso en el espacio público de las prendas de vestuario conocidas como nicab y burka "por ser contrarias a nuestra cultura y costumbres y por atentar contra la dignidad de las mujeres".

En segundo lugar, emplaza al Gobierno a incorporar al ordenamiento jurídico español una prohibición general de uso en el espacio público de estas prendas, "con objeto de establecer su carácter ilícito y dejar sentado el principio de que su utilización no podrá ser objeto de tutela jurídica".

Vox también pide al Gobierno modificar la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, para sancionar la utilización de estas prendas de vestuario, "así como la acción de obligar a su uso por parte de padres o tutores, y fijar las sanciones apropiadas".

Otra de sus peticiones es reformar la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para "asegurar que la reincidencia en dicha conducta -al igual que otras infracciones graves- sea sancionada en todo caso con la expulsión del territorio nacional cuando sea realizada por extranjeros".

Por último, Vox solicita modificar la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, con el propósito de contemplar específicamente la sanción penal de quien pretenda imponer a otra persona esa misma conducta ilícita del uso de estas prendas.

En declaraciones remitidas a los medios, el diputado David Muñoz dice que la PNL "forma parte del compromiso de Vox con la defensa de la igualdad, la seguridad y la identidad cultural" e insta al Gobierno central a "actuar sin complejos y con determinación para garantizar la eficacia de estas reformas".

Vox ha registrado esta PNL después de que esta semana haya presentado enmiendas al proyecto de ley de la Generalitat para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), donde pide que se garantice a los beneficiarios de la ayuda "el aprendizaje del idioma, la alfabetización, la plena participación cultural y convivencial atendiendo a la costumbre del país", así como "la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres". También exige que la ocupación de una vivienda sea considerada infracción "muy grave".