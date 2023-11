Vox pide retirar una propuesta del PP sobre la condonación de la deuda que sale adelante con el apoyo de la oposición

El PP defiende la unidad de acción del Consell y Vox dice que no hay que "sorprenderse" si hay más diferencias durante la legislatura





VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado una enmienda a una propuesta parlamentaria del PP, su socio de gobierno en el Consell, para retirar el punto que hacía referencia a la condonación de la deuda. Los 'populares' no han aceptado esta enmienda en la comisión de Hacienda de Les Corts, con lo que la iniciativa se ha tomado en consideración con el apoyo de los grupos de la oposición (PSPV y Compromís) y la abstención de Vox.

En concreto, la proposición no de ley (PNL) presentada por el PP insta al Consell a exigir al Gobierno a responder inmediatamente a las alegaciones presentadas al 'esqueleto' del nuevo sistema de financiación que presentó la ministra Mª Jesús Montero en 2021, así como a transferir un fondo de nivelación de al menos 1.336 millones de euros.

En el tercer punto de la propuesta, con el que discrepa Vox, los 'populares' piden que el nuevo modelo de financiación aborde la deuda histórica de la Comunitat y que se articulen mecanismos de devolución de las cantidades asumidas por ella.

Vox registró este pasado lunes por la tarde una enmienda para retirar este último punto, aunque su portavoz adjunto en Les Corts José Mª Llanos ha descartado explicarla en la rueda de prensa tras la junta de síndics y se ha remitido a sus últimas declaraciones en contra de la condonación de la deuda autonómica.

En cualquier caso, Llanos ha remarcado que PP y Vox son partidos distintos y ha recordado que en uno de los últimos plenos ya votaron de forma separada respecto a la renovación del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género.

"NO SOMOS LO MISMO"

"Si en cuatro años hay más diferencias no se sorprendan: no somos lo mismo. Tenemos un acuerdo de mínimos, un acuerdo de caballeros, o de señoras, en el que hay unos puntos en los que nos hemos puesto de acuerdo para sacar adelante la Comunidad Valenciana. Y habrá otros en los que no estemos de acuerdo", ha argumentado.

Es más, el portavoz adjunto de Vox ha sostenido que la condonación de la deuda podría esconder una subida de impuestos y ha descartado que sea "la cuestión más relevante ni la que más le importa a los ciudadanos" cuando, ha dicho, "lo que tenemos es un verdadero golpe de estado y un gobierno ya no ilegítimo sino incluso ilegal".

Por su parte, el síndic del PP, Miguel Barrachina, ha asegurado que no es "una tragedia" que los socios discrepen en la condonación de la deuda y ha insistido en que hay "un único gobierno con dos partidos que representan sensibilidades distintas".

Además, ha garantizado que no habrá discrepancia que "frene" la acción del Consell a diferencia, según él, de lo que pasaba con el anterior gobierno del Botànic.

"Lo que reivindicamos es que se modifique el pernicioso sistema de financiación socialista, que las inversiones sean valoradas técnicamente y no por capricho político y que, si hay condonación para cualquier comunidad, la Comunitat Valenciana sea la primera al ser la primera endeudada per cápita, parte de la herencia del diputado ausente Ximo Puig", ha expuesto aludiendo al 'expresident' de la Generalitat y líder del PSPV.

Preguntado por si el PP también discrepará sobre la iniciativa presentada por Vox contra la inmigración ilegal, Barrachina ha explicado que no ha leído esta propuesta y que su grupo decidirá cuando esté en el orden del día, además de subrayar que para los 'populares' "una persona inmigrante primero es persona y después migrante".

LA OPOSICIÓN PIDE A PP Y VOX QUE SE ACLAREN

Desde la oposición, la síndica del PSPV, Rebeca Torró, ha defendido la condonación de la deuda porque "da oxígeno a las comunidades autónomas", mientras ha señalado que no entiende que PP y Vox compartan gobierno cuando los de Santiago Abascal no están de acuerdo con el autogobierno.

También ha denunciado que Vox presente "iniciativas con un mensaje abiertamente racista y xenófobo" y "algunas que incluso imputan delitos al PSPV como un golpe de estado". "Y el PP lo está permitiendo absolutamente todo", ha aseverado.

Joan Baldoví, síndic de Compromís, ha urgido al Consell a aclarar su posición respecto a la condonación de la deuda porque "al final no sabemos adónde van". Se ha preguntado así si el PPCV comparte la postura de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o la de Vox.