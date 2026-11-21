Archivo - El diputado de Vox en el Congreso, Alberto Asarta, en imagen de archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Castellón, Alberto Asarta, ha defendido este sábado en Moncófar las propuestas de su formación para acabar con el exceso de burocracia, eliminar la cita previa obligatoria en las oficinas públicas y simplificar los trámites administrativos, especialmente para las personas mayores, dentro del programa electoral de Vox para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"En Vox queremos acabar con tanta burocracia y tanto papeleo que nos complica la vida a todos, pero especialmente a nuestros mayores. No puede ser que una persona mayor tenga que pedir cita por internet para que la atiendan en una oficina pública. ¿Y qué pasa con quienes no saben manejar un ordenador o un teléfono móvil? ¿O con quienes no tienen a nadie que les ayude?", ha señalado Asarta.

El candidato, que ha estado acompañado durante un paseo informativo por los candidatos 2 y 3 en la lista para este 29 de noviembre, Llanos Massó y David Muñoz, ha denunciado que la digitalización de las administraciones públicas, lejos de facilitar las gestiones, se ha convertido en muchos casos en una barrera para miles de ciudadanos que encuentran dificultades para realizar trámites tan cotidianos como solicitar una ayuda, presentar una documentación o acudir a una oficina pública, según ha informado Vox en un comunicado.

"Nosotros queremos eliminar la cita previa obligatoria. Que cualquier persona pueda ir a una oficina y que la atiendan, como se ha hecho toda la vida. No podemos permitir que nuestros mayores, después de toda una vida trabajando y contribuyendo a levantar España, tengan que depender de un teléfono móvil o de sus hijos y nietos para hacer cualquier gestión", ha afirmado.

En este sentido, Asarta ha explicado que Vox apuesta por implantar una ventanilla única que permita a los ciudadanos realizar sus gestiones sin tener que desplazarse de una administración a otra y por establecer un expediente digital único que evite duplicidades y trámites innecesarios.

"No tiene ningún sentido que tengas que ir del Ayuntamiento a la Generalitat y de ahí a otra oficina, llevando los mismos papeles una y otra vez. Si la Administración ya tiene tus documentos, ¿por qué te los vuelve a pedir? Que se entiendan entre ellas y que no mareen a la gente", ha reclamado.

El cabeza de lista de Vox por Castellón ha insistido en que la simplificación administrativa constituye uno de los compromisos de su formación para devolver a los ciudadanos el tiempo que pierden entre trámites, formularios, citas y desplazamientos innecesarios.

"Los españoles no pueden seguir perdiendo mañanas enteras para resolver un trámite que debería hacerse en unos minutos. Tenemos demasiadas administraciones, demasiadas trabas y demasiados políticos que parecen haber olvidado que son ellos quienes están al servicio de los ciudadanos, y no al revés", ha subrayado.

Asimismo, Asarta ha defendido la necesidad de garantizar una atención presencial accesible,especialmente para las personas mayores, sin obligarlas a utilizar herramientas digitales que muchas veces desconocen.

"Queremos menos papeleo, menos complicaciones y más facilidades para los españoles. Que nuestros mayores puedan acudir a una oficina, hablar con una persona y resolver sus problemas sin tener que enfrentarse a una pantalla o pedir ayuda para todo", ha añadido.

Finalmente, el candidato ha recordado que la desregulación y la eliminación de trabas burocráticas forman parte de las prioridades de Vox para las elecciones generales del 29 de noviembre.

"La Administración está para ayudar a las personas, no para complicarles la vida. Queremos una Administración sencilla, cercana y que funcione. Eso es lo que propone Vox y eso es sentido común", ha concluido Alberto Asarta.