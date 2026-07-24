Vox recalca que si hubiera votado contra las cuentas de la AVL no habría unos Presupuestos con "avances decisivos"

Archivo - La presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, recibe al síndic de VOX en Les Corts Valencianes, José María Llanos, en Les Corts Valencianes, a 20 de noviembre de 2025 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los dirigentes de Vox Llanos Massó, también presidenta de Les Corts, y José Mª Llanos, síndic parlamentario, han justificado el voto a favor de la sección de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en la ley de Presupuestos de la Generalitat porque, de lo contrario, no habrían salido adelante unas cuentas públicas que incluyen "avances decisivos gracias a la firmeza negociadora" de este partido.

"Quienes hoy intentan desacreditar a Vox por su voto a la AVL olvidan una realidad jurídica y parlamentaria elemental: si decae una sección de la Ley de Presupuestos, decae el conjunto del proyecto presupuestario, frustrando la aprobación de unas cuentas que incorporan avances decisivos gracias a la firmeza negociadora de Vox", afirma José María Llanos en un comunicado.

El pasado miércoles, el pleno de Les Corts aprobó los presupuestos de la Generalitat para 2026 con los votos de PP y Vox, grupos que exhibieron una sintonía total en sus enmiendas salvo en la presentadas por los de Abascal para recortar en casi un millón de euros los fondos para el ente normativo del valenciano, que no salió adelante al no apoyarla los 'populares'.

El síndic de Vox sostiene este viernes que, si hubieran votado en contra de las cuentas de la AVL, no habría ley de presupuestos y "eso habría supuesto impedir que salieran adelante políticas como la 'prioridad nacional' para que los españoles sean los primeros en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda, el refuerzo de la familia como eje de la acción política, las medidas para favorecer el retorno de inmigrantes o el incremento de los recursos destinados a reforzar la seguridad de todos los valencianos".

En cualquier caso, insiste en exigir la "desaparición" de la AVL y asegura que "Vox continuará impulsando todas las iniciativas necesarias para impedir que el dinero de los valencianos siga financiando una institución que ha dejado de defender aquello para lo que fue creada". También reclama al PP "que rectifique el error de haber impulsado la creación de la AVL y apoye la reducción de su financiación".

Por su parte, la presidenta de Les Corts y líder de Vox Castellón, en un mensaje en redes sociales, comenta: "Hay mucho listo criticando el voto de Vox a la sección 17, AVL. Igual estos iluminados pretendían que Vox dejara caer el presupuesto y dejar a los valencianos sin todas las bondades conseguidas por Vox. Ayudas al fomento del alquiler y contra la ocupación, ayudas a la maternidad y familia, millones para el retorno de menores, rebaja de subvenciones a los sindicatos... Algunos tienen otras prioridades, para Vox la prioridad son las personas".