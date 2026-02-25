Vox "respeta" la presunción de inocencia de Mazón y no valora si debe dejar el acta, que es "personal e intransferible"

El síndic del grupo parlamentario VOX, José María Llanos, durante una sesión de control, en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, no ha querido valorar el posible futuro judicial del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la dana y ha asegurado que su partido "respeta" la presunción de inocencia, por lo que tampoco ha querido contestar a si debería dejar el acta de diputado del PP en el parlamento valenciano.

"Un diputado no es responsable de lo que no es responsable. Por tanto, la responsabilidad, si la tuviera, de Carlos Mazón será como presidente de la Generalitat cuando lo era. Todo lo demás no nos compete a nosotros decidir".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras la junta de síndics de este miércoles, un día después de que la jueza que investiga la dana elevara al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el 'expresident' de la Generalitat para pedir su investigación en la causa por una "inactividad negligente" en la catástrofe que provocó 230 fallecidos el 29 de octubre de 2024. La decisión se plantea al TSJCV porque Mazón sigue siendo aforado al no haber renunciado a su escaño de diputado en Les Corts.

Llanos ha reiterado que Vox "no entra en valoraciones judiciales" --"igual que no entramos en las noticias sobre el marido de la jueza", ha añadido-- y ha señalado que el acta de diputado "es personal e intransferible". "Lo que sí sabemos es que existe el principio de presunción de inocencia. Nuestro partido así lo ha reconocido en todo momento, luego ya queda a nivel personal la decisión de Carlos Mazón", ha agregado.

Preguntado entonces por si ve conveniente que Mazón tomara la decisión personal de dejar el acta, ha replicado: "Nosotros no hablamos de convenientes, hablamos de cuestiones políticas".

Sobre si la presencia de Mazón en su escaño "distorsiona" la imagen que deberían dar Les Corts, el síndic ha insistido en que Vox no entra ni en "decisiones personales" ni en "situaciones que atenten a la presunción de inocencia", que respetan "completamente".

Por eso ha repetido que quieren "dirimir todas las responsabilidades, caiga quien caiga", en la comisión de investigación sobre la dana. "También hemos dicho que la gestión fue negligente aquí, por supuesto, y que fue criminal por parte del Gobierno", ha apuntado.

Al ser cuestionado por si renunciaría a su acta si estuviera en la situación de Mazón, Llanos ha contestado: "Espero no verme nunca en esa situación, eso sí que lo puedo decir".

QUITAR PRIVILEGIOS A 'EXPRESIDENTS'

Respecto a la proposición de ley de Compromís que se debatirá en el pleno de la próxima semana para eliminar los privilegios de los 'expresidents' de la Generalitat, no ha querido adelantar cuál será el voto de Vox, solo que "se debatirá y se tomarán decisiones al respeto". Ha vuelto a acusar a Compromís de querer montar un "circo mediático" con esta propuesta como "una cortina de humo para salvar al mayor culpable" de la dana, que según él es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"A Compromís no se le ha ocurrido ninguna modificación de estatutos a nivel del Congreso de los Diputados, del presidente de España. A Compromís se le ha ocurrido esto ahora porque le conviene mediáticamente hacer ruido y desviar la atención de que están sosteniendo como absolutos palmeros y 'don nadies' al peor presidente de España en toda la historia, al más corrupto", ha sostenido.

Interpelado por si Vox ya no tiene una postura unitaria en toda España, dado que pidieron eliminar la oficina de expresidentes en Extremadura, Llanos ha lamentado que "esto parece el día de la marmota" porque ya dijo cuando se anunció la iniciativa de Compromís que su partido "mantiene su coherencia pero las circunstancias no son todas las mismas en todos los lugares". "Desde luego, lo que no vamos es a colaborar en campañas de desinformación y de desvío de lo importante frente a lo que puede ser conveniente", ha subrayado, y no querido confirmar cuál será su voto cuando se le ha repreguntado.

Por otro lado, sobre si Vox también respeta la presunción de inocencia en la causa que afecta a la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra --la Audiencia Provincial de Valencia ordenó este martes abrir juicio oral contra la también exconsellera de Igualdad durante el gobierno del Botànic, y su equipo en Conselleria, por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido--, ha recalcado: "Presunción de inocencia en todos los casos hasta que haya sentencia".

"Es lo que hemos dicho siempre, otra situación es que Vox pueda considerar que hay causa de delito y criminalidad", ha abundado, y ha recordado que su formación está personada "en muchas acusaciones particulares" sin "prejuzgar la culpabilidad, que tiene que ser judicial".

Preguntado por las declaraciones del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, sobre que en el PPCV una persona en la situación de Oltra no sería candidata electoral, Llanos ha reiterado que Vox cree "firmemente" en la presunción de inocencia: "Una persona imputada no es una persona condenada. Por tanto, cada uno puede hacer libremente lo que el derecho les permita".