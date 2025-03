Vox sigue negociando los presupuestos de la Generalitat con el PP y confía en que "acabe bien" y "más pronto que tarde"

VALÈNCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado que su grupo sigue negociando los presupuestos de la Generalitat para 2025 con el PP y ha confiado en que estos trabajos "acaben bien" y, con ello, poder sacar adelante las cuentas del presente ejercicio, aunque en este momento, ha precisado, "no están cerradas" y se están "perfilando algunos de sus contenidos".

De este modo lo ha manifestado en rueda de prensa este martes tras la junta de síndics, preguntado por los sucesivos retrasos para la presentación de las cuentas autonómicas. "Como les he dicho siempre, van. Podría decirles que no van o van, y les digo que van adelante y espero que más pronto que tarde haya una resolución", ha expresado.

Cuestionado por los motivos de la demora en la aprobación de los presupuestos, Llanos ha aseverado: "En una negociación, las partes proponen, ceden, conceden y llegan a una solución. No se trata de que falta un punto, dos o tres". Además, ha agregado que las negociaciones "no están cerradas". "Cuando esté --el resultado--, les comunicaremos el contenido de esa resolución", ha apuntado.

En cualquier modo, el síndic de Vox ha asegurado que en este momento ambos partidos están "perfilando algunos de los contenidos y cuestiones" que incluyen los presupuestos. "No es una cuestión en concreto", ha detallado. "Si, al final, la propuestas de Vox son aceptadas por el PP y las del PP por Vox, encontraremos un término en que podamos apoyarnos", ha añadido.

Dicho esto, ha insistido en que el "interés" de su formación es que las cuentas del Consell salgan adelante, pero ha advertido: "Lo que no vamos es, por una semana más o menos, aprobar o dejar caer unos presupuestos para la ciudadanía. Eso es lo que nos importa por encima de todo".

"AL FINAL, UNO CEDE O CEDE EL OTRO"

Preguntado por si el retraso en la aprobación se debe a que el Consell ha encontrado "obstáculos y reticencias" a las demandas de Vox, el síndic ha argumentado: "Todos estamos acostumbrados a negociar en esta vida, todos lo hechos hecho a nivel profesional o particular, hasta con nuestra pareja si vamos al teatro o al cine a ver esta película o esta otra". "Al final --ha proseguido--, uno cede o cede el otro".

Por ello, ha considerado que no tiene sentido "dar vueltas sobre el contenido de la negociación", dado que esto corresponde a quienes les corresponde esta tarea. "Cuando esté el resultado, lo sabrán con luz y taquígrafos. Si no, entonces y solo entonces les podré decir por qué no ha habido un resultado positivo", ha avisado.

Continuando con el símil de las películas, José Mª Llanos ha afirmado que igual que "hay películas de hora y media, hay otras de más de tres horas". En cualquier caso, ha confiado en que esta película --de los presupuestos-- "acabe bien, como las clásicas norteamericanas".

Finalmente, el portavoz de Vox en Les Corts ha admitido que a su grupo le hubiera gustado "haber tenido unos presupuestos aprobados" el 23 de diciembre, "pero no nos encontramos en esa situación", sino ante "una tragedia que ha trastocado todo", en alusión a la dana del 29 de octubre. "Y por esa tragedia estamos poniendo toda la carne en el asador tanto el PP como Vox para que haya unos presupuestos y sean los mejroes para los valencianos", ha defendido.