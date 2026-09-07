Vox, sobre el tuit de Mompó a Morant: "Cada uno tiene su lenguaje. Algunas de esas consideraciones las puedo suscribir"

Archivo - El síndic de Vox, José María Llanos, ofrece declaraciones - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado, sobre el mensaje vía redes sociales del presidente de la Diputació de València y líder del PP en esa provincia, Vicent Mompó, en el que llamaba "lameculos" a la secretaria general del PSPV, Diana Morant, y le espetaba que no servía "para nada", que cada uno "tiene su lenguaje" y él "algunas de esas consideraciones" las puede "suscribir".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, días después de que Mompó calificara a Morant en un mensaje en la red social 'X' de "lameculos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le espetara: "No vales para nada, así de claro".

Preguntado por estas palabras, Llanos ha afirmado que primero le tienen "que explicar" lo ocurrido porque ha sostenido que no había "visto" el mensaje de Mompó. "En fin, cada uno tiene su lenguaje. El señor Mompó tiene el suyo y yo tengo el mío. Algunas de esas consideraciones las puedo suscribir, ya me las han oído", ha indicado.

En esta línea, ha considerado que Morant "ni sirve para ministra ni sirve para candidata" a la Presidencia de la Generalitat y ha confiado en que los valencianos "lo tengan clarísimo". "Todo lo demás ya son palabras de Mompó, yo me hago responsable de las mías", ha zanjado.

En su mensaje en la red social 'X' publicado el pasado jueves, Diana Morant reaccionaba a una información periodística sobre el informe de la Jefatura de Recursos Humanos de la Diputació trasladado a la jueza de Catarroja que instruye la gestión de la dana. "Así de claro: la Diputació avisó a sus trabajadores y suspendió actividades por la dana. Su presidente, que estaba en el Cecopi, lo sabía. Mompó conocía las medidas preventivas, pero decidió avisar solo a su entorno. Al resto de valencianos, no", criticaba.

Por su parte, Mompó respondió el viernes al 'tuit' de Morant: "Los valencianos de cordura intentábamos ayudar. En cambio, tú apareciste dos días después en el helicóptero Pedro Sánchez, el de 'Si quieren más recursos, que los pidan'. Todo el mundo sabe que, en las tragedias que hemos sufrido, te ha preocupado mucho más dónde están las cámaras que las personas afectadas". Seguidamente, recriminaba a Morant: "Diana, siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez. No vales para nada, así de claro".