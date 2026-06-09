Vox urge a llevar a Les Corts la ley de acompañamiento y PP señala: "Prefiero esta situación a no tener presupuestos"

Reunión de Junta de Síndics - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha insistido este martes en exigir un recorte del 25% en la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) para poder aprobar los presupuestos y ha urgido a que llegue cuanto antes a Les Corts la ley de acompañamiento, que es "capital", mientras desde el PP ha remarcado que siguen negociando las enmiendas y que hay que ir "paso a paso", por lo que consideran "temerario" aventurar cuándo llegarán la ley de medidas fiscales, pero "prefieren un escenario como el que tenemos a estar como en Madrid tres años sin un presupuesto".

Por su parte, desde el PSPV y Compromís han criticado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tiene "miedo" de acudir a Les Corts a "dar explicaciones y la cara", después de que la junta de síndics aprobara este martes concentrar el siguiente pleno en un día, el próximo miércoles, que incluirá el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, la sesión de control, el decreto ley del taxi, el dictamen de la Ley Simplifica y el dictamen de la comisión de investigación sobre la dana, además de una moción de Compromís sobre LGTBfobia y del PSPV sobre Educación.

El portavoz de Vox, José María Llanos, tras la junta de síndics, ha insistido en que debe haber un recorte del 25% en la AVL para aprobar las cuentas y ha señalado que es la Acadèmia la que "hace política" al imponer a los valencianos "un idioma extranjero", en respuesta al vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, que pidió sacar del al valenciano del debate político.

Asimismo, ha apuntado que estamos en "una excepcionalidad" porque se están tramitando ya los presupuestos y la ley de acompañamiento "no ha llegado", pero ha recalcado que desde su grupo trabajarán en que haya "la mayor normalidad" posible, lo que supone que "cuando antes tienen que llegar la Ley de Acompañamiento".

Preguntado por si tienen esperanzas de que se puedan aprobar antes del fin de este periodo de sesiones, que termina a finales el 24 de julio, ha señalado: "los periodos parlamentarios se pueden modificar, no sé los plazos, pero depende del Consell".

"ESTAMOS CONTINUAMENTE NEGOCIANDO"

Por su parte, el síndic del PP, Nando Pastor, preguntado por si el recorte a la AVL ya está acordado con Vox, no ha querido confirmarlo ni desmentirlo y ha señalado que hay que ir "paso a paso" en el debate de las enmiendas. "Estamos continuamente negociando", ha apostillado.

Respecto a la ley de acompañamiento ha señalado que sería "temerario" dar una fecha, pero que es mejor esta situación que la que hay que en Madrid tras tres años sin presupuesto. "Entre cero o tener presupuestos firmo con tener presupuestos", ha apuntado. Además, ha señalado que "los calendarios son flexibles y a Les Corts se viene a trabajar", ha recalcado Pastor, que ha apostillado: "Si hay que trabajar más pues no hay ningún problema, unos decía que la legislatura de Llorca se hace muy larga, pues más largo se les hará porque hemos venido a trabajar".

Por su parte, desde el PSPV José Muñoz ha señalado al respecto que la ley de acompañamiento "viene muy sola" y es una "anomalía que no se apruebe junto a los presupuestos", lo que tendrá "una afectación" al incluir las rebajas fiscales del Consell. "Habrá que cambiarle el nombre porque no va a acompañar a nada", ha apuntado.

"LA ESTRATEGIA DEL AVESTRUZ"

Asimismo, ha acusado al PP y Vox de haber "manipulado" el calendario parlamentario para "enmascarar" la sesión de control a Llorca porque el 'president' es "incapaz de dar explicaciones y dar la cara" y sigue "bunkerizado en el Palau de la Generalitat".

En ese sentido, ha advertido de que la estrategia del "avestruz" le puede salir mal a Llorca porque el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ya "se expone haciendo camino para quitarle el puesto", en referencia al acto que ha convocado el 20 de julio: "Pérez Llorca tiene al enemigo a las puertas".

Del mismo modo, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado que el próximo pleno es "un engendro sectario que parece más una dictadura que una otra cosa, al no poder ni siquiera preguntar a los consellers y con solo una pregunta al 'president' y sin interpelaciones ni debatir la reprobación a la consellera de Educación", Carmen Ortí, que muestra "el poco respeto" a Les Corts. "Es un escándalo, da vergüenza esta manera de actuar dictatorial que no merece el pueblo valenciano", ha apostillado.