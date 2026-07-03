Archivo - La voz de Lizz Wright inaugura la presencia internacional del 29 Festival de Jazz de València - EVA RIPOLL - Archivo

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Jazz de València recibe a partir de este sábado a los artistas internacionales con la actuación, a las 19.00 horas, de la cantante y compositora norteamericana Lizz Wright.

Subirá al escenario de la Sala Iturbi para interpretar los temas de su último trabajo de estudio, 'Shadow', acompañada por el pianista y organista Kenny Banks; el baterista Marlon Patton, el guitarrista Adam Levy i el bajista Kyle Miles.

El director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha destacado respecto a este concierto que *en este festival, en el que la voz tiene un protagonismo tan especial, iniciamos la presencia internacional con Lizz Wright, una de las vocalistas y compositoras más elegantes del panorama jazzístico, que hacía catorce años que no actuaba en el Palau de la Música y cuyo regreso era una de las peticiones más reiteradas de nuestro público.

La presencia internacional continuará el domingo 5, a las 19.00 horas, con la actuación de Wlodek Pawlik Trio en la Sala Rodrigo. Posteriormente llegarán los esperados debuts de Maria Schneider, el lunes 6 de julio, y de Esperanza Spalding, el martes 7 de julio, así como la actuación de Joe Lovano junto al trío de Antonio Faraò. El ciclo concluirá el 12 de julio con José James y China Moses, en un homenaje al 50.º aniversario del álbum "I Want You", de Marvin Gaye.

Con una voz que The New York Times describe como "una contralto suave y profunda, con cualidades que recuerdan al bourbon añejo o al cuero delicado", la aclamada vocalista y compositora Lizz Wright ha construido una trayectoria artística profundamente vinculada a la esencia cultural de Estados Unidos; su música constituye una profunda reflexión sobre la esencia cultural de Estados Unidos.

A los 22 años se dio a conocer a nivel nacional como vocalista en una gira de conciertos en homenaje a Billie Holiday. Hoy en día, Wright es una de las grandes cantantes estadounidenses contemporáneas, con una ilustre trayectoria de más de veinte años que trasciende las barreras sociales con un mensaje de amor y un profundo sentido de la humanidad.

Su último álbum de estudio, 'Shadow', está producido por Chris Bruce y cuenta con la producción ejecutiva de la propia Lizz Wright a través de Blues & Greens Records, con licencia y distribución a cargo de Lightyear Entertainment/Virgin Music. En él firma cinco composiciones originales en las que celebra la intimidad del amor romántico, la pérdida, la comunidad y la sanación.

Con guitarras acústicas como base y capas de cuartetos de cuerda, arpa, cuerdas clásicas de la India, voces góspel y una emoción contenida, Shadow presenta a la cantante "bajo una luz delicada y triunfante".