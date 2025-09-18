Vueling pone a la venta vuelos de la ruta Alicante-Santiago de Compostela para viajar entre diciembre y enero

Vueling pone a la venta vuelos para la ruta entre Alicante y Santiago de Compostela entre diciembre y enero - VUELING

ALICANTE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, ha puesto a la venta este jueves los vuelos de la conexión directa entre Alicante y Santiago de Compostela, para viajar entre el 18 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026.

Esta ruta dispondrá de dos frecuencias semanales, los jueves y los domingos. Su lanzamiento se enmarca en el "crecimiento" de la compañía en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, donde ha incorporado recientemente un avión adicional, que eleva a cinco la flota de aeronaves operativas desde esta base.

En un comunicado, Vueling ha resaltado que, "gracias a este refuerzo, la aerolínea supera por primera vez el millón de asientos ofertados en los meses de invierno, lo que supone un incremento del 12,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior".

Durante la temporada de invierno 2025-2026, la aerolínea prevé operar 13 rutas desde Alicante, de las que siete son internacionales, con un crecimiento "destacado" en destinos como Ámsterdam, Bruselas, Orán y Argel.