Vuelve al mar una tortuga boba nacida el verano de 2025 en el único nido localizado en la playa de El Puig

Menorquina entrando al agua - MENORQUINA

VALÈNCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una tortuga boba (Caretta caretta) nacida el verano de 2025 en el único nido localizado en la playa de El Puig, en Valencia, ha regresado al mar acompañada de la Fundación Oceanogràfic y La Menorquina.

La suelta ha tenido lugar en el mismo punto donde eclosionó hace un año, en un acto organizado con la colaboración del Ayuntamiento del municipio. La elección de este lugar responde a un comportamiento natural de la especie conocido como filopatria, por el que las hembras regresan años después a la playa donde nacieron para depositar sus huevos.

Antes de la entrada al mar, la tortuga fue equipada con un emisor satelital financiado por La Menorquina. El dispositivo permitirá conocer sus primeros desplazamientos por el Mediterráneo y ampliar la información científica sobre una de las etapas menos conocidas del ciclo de vida de la tortuga boba.

El ejemplar recibió el nombre de 'Menorquina' en reconocimiento al apoyo de la heladera al proyecto. Durante la jornada también participaron Punky, la mascota de La Menorquina, y Marina, la tortuga del Oceanogràfic.

Con el apadrinamiento del ejemplar, La Menorquina refuerza su compromiso con la conservación de la biodiversidad y el apoyo a la investigación científica. Esta iniciativa amplía la colaboración que mantiene con el Oceanogràfic (CACSA- GVA), cuyos productos forman parte de la oferta de restauración del acuario valenciano.

Iván Leal, CEO de La Menorquina, ha señalado: "Con el Oceanogràfic compartimos los mismos valores y nuestro amor por el Mediterráneo, este mar maravilloso que define nuestra identidad. Por eso, estamos encantados de apadrinar a esta tortuga para ayudar modestamente a proteger la biodiversidad, con un pequeño gesto que muestra nuestro compromiso por la sostenibilidad".

La tortuga procedía del único nido hallado en la playa de El Puig durante 2025, un episodio que confirma la consolidación del litoral valenciano como zona de reproducción de la tortuga boba en el Mediterráneo occidental.

De aquella puesta nacieron 70 crías. Una de ellas ha formado parte estos meses del programa Head-starting de la Fundación Oceanogràfic, una estrategia de conservación que busca incrementar la supervivencia de las crías durante las primeras fases de vida antes de volver al mar.