Xana Teatre lamenta la interrupción de su obra por una edil en Collado Villalba y anuncia nuevas fechas: "Volveremos"

Obra de teatro 'Ser Mujer' - XANA TEATRE

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía valenciana Xana Teatre lamenta lo sucedido el pasado sábado en Collado Villalba (Madrid), donde su obra 'Ser Mujer' fue interrumpida por una ya exconcejala del PP durante la representación, y anuncia que volverá a representar esta función feminista en otras localidades: "Volveremos".

Así lo manifiesta el director de la compañía y de la obra protagonizada por la actriz valenciana Susana Pastor, Xavi Navarro, a través de un vídeo publicado en YouTube.

Noelia Rosario Díaz Vaca (PP) dimitió como concejala de Familia, Servicios Sociales y Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba tras las críticas recibidas por interrumpir el sábado la representación de la obra de Xana Teatre, que consiste en un monólogo satírico titulado 'Ser Mujer' enmarcado en la programación del consistorio madrileño por el 8M.

En el vídeo, el director de la compañía rechaza "juzgar este acto" o a "esta persona" porque no cree que sea nadie para hacerlo, pero explica que lo sucedido les generó "tres sentimientos".

En primer lugar, "incredulidad" por tener que interrumpir una representación de una compañía con una trayectoria de 18 años y 12 obras en cartel. "Jamás nos había pasado algo así o parecido", asevera.

También les generó "decepción", porque "había mucha ilusión y muchas esperanzas en esa función", y por último "tristeza".

Según explica, el monólogo 'Ser Mujer' está diseñado en tres partes, con una primera que consiste en "una comedia blanca y simpática" que ocupa el 70% de la obra. "Se resume con la frase 'cómo ser mujer, llegar a los 40 y no morir en el intento", ilustra.

Después, una segunda parte "cambia el tono" de la obra al hablar de "cosas más delicadas" como el acoso sexual o la violencia de género, lo que "requiere de otra tesitura y de delicadeza". Y una tercera parte "emotiva y simpática" para explicar cómo la sociedad está "en un momento inclusivo y feminista".

"NI PRETENDEMOS NI PODEMOS GUSTAR A TODO EL MUNDO"

"Ni pretendemos ni podemos gustar a todo el mundo, de eso también soy consciente", añade el director de Xana Teatre, quien cree que lo mejor es que el público vea la obra y pueda sacar sus propias conclusiones.

Por último, avanza que 'Ser Mujer' se volverá a representar en Miramar (Valencia), donde ya ha subido a escena en dos ocasiones --algo "muy inusual que es de agradecer"--, y en Bellreguard (Valencia), donde ya actuaron con ella el pasado domingo por el 8M y les han vuelto a contratar --"síntoma de que les ha gustado".

Xavi Navarro agradece todas las muestras de "cariño y solidaridad" tras lo sucedido el sábado, especialmente las recibidas por parte del pueblo de Collado Villalba "cuando finalizó, o más bien terminó" la función.

Y cita "una frase del poeta Arnold Schwarzenegger": "Volveré, volveremos". "Espero que, cuando volvamos a Madrid, las cosas se nos den algo mejor, o por lo menos no peor", concluye irónicamente.