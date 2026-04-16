Xàtiva anuncia el inicio "en breve" de las obras para el Centre Raimon gracias a la subvención de la Diputació

Archivo - Futuro Centre Raimon d'activitats culturals (CRAC) en el Reial Monestir de Santa Clara en Xàtiva (Valencia) - AYTO XÀTIVA - Archivo

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras para rehabilitar el Reial Monestir de Santa Clara de Xàtiva (Valencia), que acogerá el Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC), se iniciarán "en breve gracias a la subvención de un millón de euros" que otorgará la Diputación a través de su programa de rehabilitación de patrimonio.

Así lo ha anunciado el alcalde de la localidad valenciana, Roger Cerdà, en un mensaje en redes sociales en el que celebra que esta actuación va a permitir "tener ese centro cultural de referencia".

La Diputació de València tiene previsto conceder, en el marco de ayudas de su nuevo plan de rehabilitación patrimonial, una subvención de un millón de euros al Reial Monestir de Santa Clara de Xàtiva, donde se ubicará el Centre Raimon d'Activitats Culturals. Así lo avanzó Levante-EMV y lo confirmó este miércoles la vicepresidenta de la corporación provincial, Natàlia Enguix (Ens Uneix).

Enguix explica que la Diputació esta trabajando para aprobar la semana que viene la resolución del plan de recuperación del patrimonio, dotado con aproximadamente 12 millones de euros y el primero de este tipo desde 2017 en la institución. Y precisa que en este plan hay ayudas a bienes de interés cultural (BIC) y bienes de relevancia local (BRL), los primeros con una ayuda máxima de un millón de euros y los segundos con medio millón de euros.

La vicepresidenta ha indicado que, "dentro de esas ayudas", se encuentra la solicitud del Centre Raimon por parte del Ayuntamiento de Xàtiva, "que cumple con el baremo que le corresponde para obtener la ayuda de un millón de euros al ser un BIC". "La semana que viene, si no pasa nada, lo tendremos todo y podremos anunciar el resto de actuaciones que serán subvencionadas dentro del plan de recuperación del patrimonio", añade.

"Hemos sabido que la Diputación va a subvencionar las obras de rehabilitación de Santa Clara para transformar el edificio en el Centre Raimon", ha manifestado, por su parte, Roger Cerdà, quien ha recalcado que esta noticia contrasta con la de que la Generalitat ha decidido no renovar el convenio de financiación, que preveía unos tres millones de euros, para esta intervención.

"Y no solo eso", ha subrayado el primer edil, que recuerda que el Consell reclama al Ayuntamiento el reintegro del dinero abonado hasta la fecha para la rehabilitación del Reial Monestir --un total de 399.265,56 euros-- en el procedimiento de extinción del convenio suscrito con el consistorio.

Para el alcalde, "todo eso deja en evidencia una actitud absolutamente sectaria de la Generalitat" hacia un proyecto que lo que pretende es promocionar turísticamente nuestra ciudad, hacer un centro cultural del más alto nivel y rehabilitar una parte importantísima de nuestro patrimonio".

"ESPACIO VIVO DE DIFUSIÓN CULTURAL"

El proyecto del CRAC, obra de los estudios de arquitectura de Ramón Esteve y Carlos Campos e impulsado en homenaje al cantautor xativí Raimon, albergará actividades culturales de diversa índole como exposiciones, conferencias, conciertos y actividades artísticas, convirtiéndose en un "espacio vivo de creación y difusión cultural".

Se contempla una intervención arquitectónica y museográfica integral en el conjunto monumental del Monasterio de Santa Clara. Se respetará la estructura original del recinto, con una actuación centrada en la consolidación estructural, la restauración de los elementos patrimoniales y la dotación de equipamientos para usos culturales.