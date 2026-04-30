Xavo Giménez, Sol Picó, Blanca Añón y Raquel Molano, profesionales valencianos nominados a los Premios Max

La Generalitat felicita a los profesionales valencianos nominados a los Premios Max - JOHNNY BONET

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) se suma a las felicitaciones a los profesionales valencianos finalistas a los Premios Max de las Artes Escénicas, entre los que se encuentran cuatro profesionales valencianos de las artes escénicas: Xavo Giménez, Sol Picó, Blanca Añón y Raquel Molano.

El 29 de abril se dieron a conocer los finalistas de las 22 categorías a concurso de su 29ª edición. De los 512 espectáculos inscritos en esta ocasión, 174 resultaron candidatos. De entre ellos, solo 34 montajes han llegado a la última fase, congregando un total de 77 finalistas, tal como ha informado la Administración autonómica en un comunicado.

La bailarina y coreógrafa alcoyana Sol Picó cuenta con tres nominaciones por su espectáculo 'Carrer 024': Mejor espectáculo de danza, Mejor diseño de producción privada y Mejor elenco de danza.

El actor y director Xavo Giménez ha obtenido dos nominaciones, a Mejor actor y Mejor adaptación o versión de obra teatral o coreográfica por 'Yo soy 451', de la compañía La teta calva.

Raquel Molano Aylagas, actriz y compositora valenciana, ha resultado también finalista al premio a Mejor composición musical por su trabajo en 'Fuenteovejuna' de Compañía Nacional de Teatro Clásico, que firma junto a Pablo Miguel Peña de Huelva y Darío del Moral Martínez. El espectáculo, uno de los espectáculos con más nominaciones en esta edición, ha estado programado el mes de marzo en el Teatro Principal de València.

Por último, la creadora Blanca Añón es otra de las profesionales valencianas finalistas a los Max, en este caso en la categoría de Mejor diseño de espacio escénico por su trabajo en 'Orlando'.

Además, han estado programados esta temporada en los teatros del IVC otros espectáculos finalistas como 'No' de La Venidera, '¡Soy salvaje!' de La Maquiné, 'Personas, lugares y cosas' de Mogambo y Teatro Español, o 'La Maestra' de Anita Maravillas Teatro, entre otras.

Los galardones, organizados por la Sociedad General de Autores y Editores, a través de Fundación SGAE y con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, se entregarán el 1 de junio en la gala que se celebrará en el Teatro Romano de Mérida.